Teurer Dünger, strenge Vorgaben und Krieg: Landwirtschaft ist unter Druck

04.07.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Landwirte sorgen für unser Überleben. Das führt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine aktuell schmerzlich vor Augen. Wenn in der Getreidekammer der Welt wegen des Krieges Ernten und Lieferungen ausfallen, ist die Versorgung mit Lebensmitteln nicht mehr gesichert – gerade in ärmeren Ländern. Darum gerät die Landwirtschaft aktuell vermehrt in den Fokus – und unter Druck, wie bei der diesjährigen Erntepressefahrt in Weicht durchklang.

Deutschland importiert mehr Lebensmittel als es exportiert, ist bei der Nahrungsmittelversorgung abhängig von anderen Ländern, merkte der Weichter Landwirt Andreas Schmid an, als er neben seinem Feld mit Winterweizen stand, den er als Backweizen vorsieht. Vor dem Hintergrund der globalen Unterversorgung und teurer Preise höre er oft, dass zu viel Getreide im Futtertrog der Tiere lande. „Nicht jedes Korn, das auf dem Acker wächst, ist für den menschlichen Verzehr geeignet“, betonte Schmid. Das veranschaulichte er an einem Beispiel: Wenn er acht Tonnen Weizen drischt, seien davon nur etwa sechs Tonnen für die Mehlproduktion geeignet. Der Rest ist ein Nebenprodukt.

Landwirte können nicht einfach mehr Weizen anbauen

Laut Michael Kistler, Pflanzenschutzberater am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kaufbeuren, fragen auch viele Menschen, wieso die Landwirte als Reaktion auf ausbleibende Lieferungen aus der Ukraine nicht einfach mehr Weizen anbauen. Doch das sei nicht so einfach möglich. „Den Weizen säht man im Oktober aus“, erklärte Kistler. Der Krieg gegen die Ukraine habe Ende Februar begonnen – so schnell könne die Landwirtschaft nicht reagieren. Außerdem sei auch die Fruchtfolge einzuhalten.

Erntepressefahrt Michael Kistler vom AELF zeigt bei der Erntepressefahrt das Wetter des vergangenen und dieses Jahres.

Wie sich die Verknappung auf Verbraucherinnen und Verbraucher auswirkt, zeigte Kistler anhand einer Tabelle zum Brotpreis. Dieses Jahr geht die Kurve nach oben. Allerdings seien dafür nicht nur Kosten für Getreide verantwortlich. „Beim Brotpreis sieht man, dass viele andere Faktoren reinspielen“ – wie etwa Energiepreise, die aktuell bekanntlich ebenfalls auf einem Hoch sind.

In Weicht wachsen auf 0,8 Hektar Sonnenblumen

Bei einem anderen Lebensmittel reagieren die hiesigen Landwirte offensichtlich auf die große Nachfrage: beim Öl. „Das ist eher was Exotisches“, sagte Landwirt Schmid neben einem Sonnenblumenfeld. Kein Blühstreifen, wie man sie oft sieht, sondern ein Feld auf 0,8 Hektar. Das gibt es im Ostallgäu – und im ganzen Freistatt Bayern – selten. „Da wird regionales Sonnenblumenöl in der hiesigen Ölmühle hergestellt“, erklärte er. Der Sonnenblumen-Anbau sei ein Versuch des Weichter Landwirts Josef Huber, der ansonsten Raps anbaut und presst. Das zeige, so Schmid, wie vielfältig die Landwirtschaft in der Region ist.

Daniel Dörfler, ebenfalls Pflanzenschutzberater beim AELF, lieferte einen kleinen Exkurs zur Sonnenblume. Leider kann man es auf Hubers Feld bislang nicht erkennen, das erstrahlt wohl erst in vier Wochen knallgelb, doch die Sonnenblume neige ihren Kopf immer zur Sonne hin. „Sie reagiert auf Wärme“, erklärte Dörfler.

2022 ist bislang überdurchschnittlich warm und sonnig

Darum würde ihr das bisherige Jahr gut gefallen, wie Michael Kistler anhand einer Wettertabelle aufzeigte. Was Sonnenstunden und Temperatur angeht, liegt 2022 bislang über dem langjährigen Durchschnitt. Auch wenn das subjektive Befinden uns oft anderes vermuten lässt, war der Februar etwa 2,6 Grad wärmer, der Mai 1,8 Grad. Nur der April war etwas kälter. „Von der Jahrestemperatur allgemein sind wir über dem Durchschnitt“, sagte Dörfler. Dazu zeigte sich die Sonne dieses Jahr bislang häufiger als üblich – und zwar um satte 300 Stunden. Allein der Monat März hatte ein Plus von über 100 Sonnenstunden.

Wer aktuell über die Ostallgäuer Felder streift, sieht sofort, welche Pflanze davon besonders profitiert: der Mais. Der reckt sich für Anfang Juli schon in stattlicher Größe der Sonne entgegen. Dafür verantwortlich ist das Wetter. Während die Monate September bis April besonders trocken waren, kam im Mai eine ordentliche Menge Niederschlag. „Es war einfach ein perfektes Jahr“, sagte Dörfler – zumindest für den Mais. Das bestätigt Landwirt Schmid, dem sein Silomais schon deutlich über den Kopf gewachsen ist.

Wenig Niederschlag - Grundwasserstände in Buchloe niedrig

Dass seit Jahresbeginn 123 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter zu wenig fielen, freut nicht alle. Auch nicht die Stadt Buchloe, die höhere Nitratwerte meldet. Dazu seien die Landwirte mit der Stadtverwaltung im Austausch. „Wir versuchen, zusammen eine Lösung zu finden“, sagte Landwirt Schmid. Zudem seien in Buchloe die Grundwasserstände sehr niedrig. Es gebe bereits Überlegungen für einen weiteren Brunnen.

