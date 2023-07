Das marode Bauernhaus in Erpfting darf abgerissen werden

Eigentümer bekommen grünes Licht für Bauvorhaben in Erpfting. In einer knappen Entscheidung setzt sich der Bauausschuss über das Urteil des Denkmalamts hinweg.

12.07.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Jetzt steht fest: Der Eigentümer darf das marode – und seit Jahrzehnten leer stehende – Bauernhaus auf seinem Grundstück in Erpfting abreißen und an selber Stelle einen Neubau errichten. In einer denkbar knappen Entscheidung setzt sich der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats so über die Beurteilung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD) hinweg, das das Gebäude als erhaltungsfähig erachtet. Zuvor wurde ausgiebig diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.