Bauernhaus in Erpfting: „Unsere Existenz hängt an dem Vorhaben“

Wegen des Ensembleschutzes in Erpfting bekommt Clemens Wohlhüter kein grünes Licht für seinen Neubau. Warum wurde ein modernes Haus direkt gegenüber genehmigt?

10.02.2023 | Stand: 05:27 Uhr

Dem alten Bauernhaus an der Mittelstetter Straße in Erpfting ist deutlich anzusehen, dass es schon seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt ist: Ziegelsteine kommen an der Fassade zum Vorschein, Fensterscheiben sind herausgebrochen, und die Bretter des angrenzenden Stadels sind morsch. Eigentümer Clemens Wohlhüter hat das Grundstück vor knapp elf Jahren erworben – mit dem Ziel, das Gebäude abzureißen und an selber Stelle einen Neubau zu errichten.

