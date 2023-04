Erst Schlangenlinien, dann Vollgas: Verbotenes Rennen in Amberg

Es ist Mitternacht in Amberg im Landkreis Unterallgäu. Zwei junge Menschen liefern sich mit ihren Autos ein Rennen. Polizeibeamte haben es gesehen.

06.04.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Beamte der Polizeiinspektion Buchloe beobachteten In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beobachteten in der Amberger Straße zunächst zwei hintereinanderfahrende Pkw. Eines der Fahrzeuge wurde mit eingeschalteter Warnblinkanlage in Schlangenlinien gesteuert. Nach dem Kreisverkehr beschleunigten beide Pkw plötzlich stark. Dabei zeigte die Geschwindigkeitsanzeigetafel innerorts knapp 100 km/h. Außerorts betrug die gefahrene Geschwindigkeit zwischen 140 und 160 km/h.

Keine Drogen und kein Alkohol

Letztlich rasten die Fahrzeuge in den Ortsbereich Amberg hinein. Einer der Beteiligten musste links an einer Verkehrsinsel vorbeifahren, um einen Unfall zu vermeiden. Im Ort konnten die Pkw angehalten werden. Bei den Lenkern handelte sich um einen 22-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau. Anzeichen für einen vorherigen Alkohol- oder Drogenkonsum gab es nicht. Gegen die beiden wird unter anderem strafrechtlich wegen eines "verbotenen Kraftfahrzeugrennens" ermittelt.