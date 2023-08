Erster Sieg für VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga

Bezirksliga: Zu Hause setzt sich die Elf von Trainer Markus Ansorge gegen den TSV Penzberg durch

14.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Endlich hat es geklappt: Der VfL Denklingen fährt im vierten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga den ersten Sieg ein. Und der Stein, der allen vom Herzen gefallen ist, war zu hören.

Ist beim VfL Denklingen jetzt der Knoten geplatzt? Zu Hause setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Ansorge gegen Penzberg mit 4:1 durch und hat damit nicht nur die ersten Punkte in der noch jungen Saison geholt, sondern auch den ersten Sieg.

„Die Erleichterung war schon bei allen zu spüren“, meinte Ansorge nach der Partie – von Euphorie war bei ihm aber nichts zu spüren. „Dafür bin ich zu lange Trainer“, meinte er – die Saison sei schließlich noch lang, und trotz des Erfolgs gab es auch weniger gute Nachrichten.

Schon nach drei Minuten gingen die Denklinger in Führung. „Es war ein schöner Angriff, und das Tor gehört eigentlich Simon Ried, auch wenn ein Penzberger zuletzt den Ball berührt hat“, sagt Markus Ansorge, und Armin Sporer erhöhte in der 29. Minute auf 2:0, mit dem es in die Pause ging. Brenzlig wurde es gleich nach Wiederbeginn, als Penzberg auf 1:2 verkürzte (50.), doch Johannes Greif (64.) und Andreas Schiessl (74.) machten den Sack mit ihren Treffern zum 4:1-Endstand zu.

Einige verletzte Spieler

Allerdings musste Ansorge während des Spiels Michael Stahl, Armin Sporer und Simon Ried verletzt auswechseln, Dominik Karg war bereits vor dem Spiel ausgefallen. „Alle haben jetzt bis Donnerstag trainingsfrei, auch um die Blessuren auszukurieren“, kündigte Ansorge an.

Auch wenn der VfL trotz des Erfolgs noch auf dem letzten Tabellenplatz sitzt: „Das war für den Kopf und das Selbstvertrauen extrem wichtig.“