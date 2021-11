Jugendlicher in Buchloe niedergeschlagen, mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein 17-Jähriger ist in der Nähe des Bahnhofs Buchloe niedergeschlagen, getreten und ausgeraubt worden. Auch soll der Angreifer mit einem Messer gedroht haben.

02.11.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Ein Unbekannter hat in Buchloe einen 17-Jährigen niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Jugendliche mit weiteren jungen Menschen am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Buchloe gefeiert. Als er gegen Mitternacht gemeinsam mit drei Bekannten in Richtung der Bahnunterführung lief, trafen die jungen Menschen dort auf eine Gruppe junger Erwachsener. Diese waren zuvor laut Polizei auch auf der Feier gewesen.

Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, dann schlug ein junger Mann dem 17-Jährigen plötzlich ins Gesicht. Der Jugendliche stürzte zu Boden. Nach Polizeiangaben trat ihm der junge Mann mehrmals mit dem Fuß in den Bauch.

Angreifer zückt Messer und stiehlt Armbanduhr und Bauchtasche

Anschließend soll der Mann ein Messer gezückt haben und dem Jugendlichen die Armbanduhr sowie die Bauchtasche gestohlen haben. Danach gingen er und seine Begleiter in Richtung des Bahnhofs davon.

Laut Polizei könnte der Angreifer aus dem Bereich um Landsberg am Lech kommen. Der 17-Jährige wurde bei dem Angriff leicht im Gesicht verletzt und klagte über Schmerzen im Bauchbereich.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände soll bei etwa 250 Euro liegen.

