Es gibt viele Fragen zu den Corona-Schnelltests in Buchloe

Leser unserer Zeitung kritisieren die komplizierte Online-Registrierung für Corona-Schnelltests in Buchloe und wollen wissen, ob es auch ohne Smartphone geht.

24.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Nach dem Bericht in der Buchloer Zeitung über die Eröffnung des neuen Schnelltest-Zentrums auf dem Parkplatz neben dem Buchloer Eisstadion haben sich einige Leser in der Redaktion gemeldet, die kritisieren, dass die Anmeldung zum Test über das Internet relativ kompliziert beziehungsweise die Abfrage des Ergebnisses lediglich über das Smartphone (mit QR-Code und PIN) möglich ist. Auch der Standort, der relativ weit abgelegen vom Stadtzentrum ist, steht in der Diskussion. Hier ein paar Antworten auf die wichtigsten Fragen: