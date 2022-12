Die Sharks verspeisen im Allgäu-Derby die Piraten

Der ESV Buchloe hält das Allgäu-Derby in Kempten zwei Drittel lang offen – verliert am Ende aber mit 4:6. Das erste Drittel war für beide Trainer haarsträubend.

29.12.2022 | Stand: 11:11 Uhr

Das Allgäu-Derby der Eishockey Bayernliga gegen den ESC Kempten hat der ESV Buchloe mit 4:6 (3:3, 1:2, 0:1) verloren – trotz einer deutlichen Steigerung im Vergleich zur enttäuschenden Heimniederlage gegen Pegnitz zwei Tage zuvor.

Zwei Drittel lang hielten die Piraten gegen den Rivalen von der Iller voll dagegen und so das Auswärts-Match lange offen. Doch wie so oft machten sich die Bayernligisten mit leichten und unnötigen Gegentoren dann wieder das Leben selber schwer, was letztlich auch den Ausschlag für die nächste Niederlage gab. „In einem Spiel, in dem die Kleinigkeiten entscheiden, sind diese Fehler einfach tödlich“, sagte ESV-Trainer Christopher Lerchner zusammenfassend.

Torreiches Startdrittel im Allgäu-Derby der Eishockey Bayernliga

Vor einer beachtlichen Kulisse von fast 2000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Kempten brauchten beide Teams zu Beginn ein wenig, um ins Spiel zu finden. Aber nach einer Phase des Abtastens gingen dann die Sharks mit dem ersten gefährlichen Abschluss im ersten Powerplay der Partie durch Raphael Gosselin in Front (7.). Dieser Treffer sollte der Auftakt für ein anschließend doch torreiches Startdrittel werden.

Moritz Simon machte mit einem Distanzschuss zum 1:1 den Anfang (15.), ehe etwa eineinhalb Minuten später Rostislav Martynek die Sharks per Bauerntrick wieder in Führung schoss (17.). Die Buchloer Antwort ließ aber nur 29 Sekunden auf sich warten, bis Philip Wolf erneut ausglich (18.). Und es kam noch besser: Manuel Müller netzte noch in derselben Minute zum 3:2 für den ESV Buchloe ein (18.). Mit einer Kopie des zweiten Treffers glich Martynek allerdings noch vor dem ersten Gang in die Kabinen wieder per Bauerntrick zum 3:3 Pausenstand aus (19.).

Spiel beginnt für Trainer aus Buchloe und Kempten haarsträubend

Nach dem für die Zuschauer sicherlich sehr unterhaltsamen, für die Trainer aufgrund der vielen Gegentreffer aber eher haarsträubenden Drittel beruhigte sich das Geschehen auf dem Eis im Mittelabschnitt etwas. Beide Teams legten wieder eine vorsichtigere Gangart an den Tag. So dauerte es bis zur 36. Minute, bis Felix Schurr die Buchloer in Überzahl wieder in Führung brachte.

Doch der Jubel der Freibeuter war kaum verklungen, da stellten sich dem ESV-Trainer vermutlich zum wiederholten Male die Nackenhaare auf. Acht Sekunden nach dem 4:3 glichen die Sharks nämlich direkt vom Bully weg wieder zum 4:4 aus – Torschütze war zum drittem Mal Rostislav Martynek. Und damit nicht genug: Daniel Rau traf noch vor der zweiten Pause zum 5:4 für den ESC (38.).

ESV Buchloe läuft am Schluss einem Rückstand hinterher

So mussten die Gennachstädter im Schlussabschnitt also einem Rückstand hinterherlaufen. Dabei beschäftigte das Kemptener Team die Freibeuter weiter, sodass der ESV kaum einmal zwingend vor dem gegnerischen Tor auftauchte. Die gefährlicheren Aktionen zeigten eher die Gastgeber, die lange aber die Entscheidung verpassten. Eric Nadeau ließ gleich zwei riesen Chancen liegen, ehe er nach 53 Minuten den Puck doch zum 6:4 in die Maschen lenkte.

Buchloe probierte in den Schlussminuten ohne Torhüter nochmals alles, doch ein weiterer Treffer sollte nicht mehr gelingen, womit das Derby an die Sharks ging. Damit sind wohl auch die letzten Träume der Piraten auf die Aufstiegsrunde geplatzt. Der achte Rang ist bereits nach der 5:6-Niederlage gegen Pegnitz in weite Ferne gerückt. Die Allgäuer Rivalen hingegen haben sich ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte gesichert.

