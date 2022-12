Nach Spielabsage: Buchloer Piraten am Wochenende doch spielfrei

Das Schweinfurter Eishockey Team hat nicht genug Mighty Dogs zur Verfügung und sagt das Spiel gegen den ESV Buchloe kurzfristig ab.

16.12.2022 | Stand: 09:34 Uhr

Die Buchloer Piraten haben an diesem Wochenende kurzfristigerweise komplett spielfrei. Während am Sonntag von vorneherein keine Partie auf dem Programm stand, fällt kurzfristig auch das Freitagsspiel in Schweinfurt aus.

Schweinfurter Mighty Dogs sagen Eishockeyspiel kurzfristig ab

Die heimischen Mighty Dogs hatten die Begegnung im Lauf des Donnerstages bereits absagen müssen, da man keinen spielfähigen Torhüter zur Verfügung hat.

Zudem wurde auch schon ein Nachholtermin vereinbart: Die Buchloer reisen im neuen Jahr am Sonntag den 08. Januar zu den Mainfranken, wenn die Partie ab 18 Uhr nachgeholt wird.

