Der erste Test für den ESV Buchloe auf fremdem Eis

Der ESV Buchloe reist am Sonntag zum nächsten Vorbereitungsspiel nach Dorfen. Können die Piraten an ihre Auswärtstärke aus vergangener Saison anknüpfen?

18.09.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Nach zwei Vorbereitungsspielen zu Hause steht für die Piraten des ESV Buchloe an diesem Wochenende nun auch das erste Testspiel auf fremdem Eis an. Am Sonntag geht es für die Schützlinge von ESV-Coach Christopher Lerchner nach Dorfen, wo ab 17.30 Uhr mit den dortigen Eispiraten die Schläger gekreuzt werden.

Wer an die vergangene Spielzeit zurückdenkt, erinnert sich vielleicht noch daran, dass die Buchloer Piraten eines der besten Auswärtsteams der Liga waren – zumindest in der Hauptrunde. Auf fremdem Eis fühlten sie sich oft wohl und holten reichlich Punkte. Doch seither hat sich im ESV-Team bekanntermaßen einiges getan.

In der Saison 2021/22 spielte der ESV Buchloe auswärts stark auf

Gegen eine ähnliche Auswärtsstärke wie in der vergangenen Saison hätte zwar keiner im Piraten-Lager etwas einzuwenden, aber dieses Kunststück zu wiederholen, wird sicherlich nicht leicht werden. Zumal das erste Auswärtsspiel der Saison nur von nachrangiger Bedeutung ist. In der Vorbereitung geht es schließlich für Team und Trainer vor allem darum, nochmals einiges auszuprobieren, möglichst allen Spielern Eiszeit zu verschaffen und weiter am Feinschliff zu arbeiten.

Gegner des ESV ist "Bayernliga-Inventar"

Genau das dürfte auch am Sonntag das Motto sein, wenn es für die Buchloer zu einem Team geht, das getrost zum „Bayernliga-Inventar“ gezählt werden darf. Zwar mussten die Oberbayern im vergangenen Jahr in die Abstiegsrunde, aber dort sicherten sie sich hinter dem Nachbarn Erding ganz souverän den Ligaverbleib. In dieser Saison will das Team von Trainer-Fuchs Franz Steer wieder im Rennen um die vorderen acht Plätze angreifen. Der Kader wurde dafür in der Breite verstärkt und wichtigen Leistungsträger gehalten. So lotste man die Kanzelsberger-Brüder Fabian und Alexander vom Rivalen Waldkraiburg nach Dorfen ebenso wie Stürmer Christoph Hradek (14 Tore/18 Assists).

Einstiger Junioren-Nationaltorhüter steht auf dem Eis

Auch die beiden Kontingentspieler, Topscorer Sodja Urban (30 Tore/33 Assists) und der offensivstarke Verteidiger Susanj Gaspar, wurden gehalten – genauso wie der torgefährliche Deutsch-Tscheche Thomas Vrba. Auch für den guten Torhüter Luca Endres, der sich seit Sommer vermehrt seiner Aufgabe als Torwarttrainer widmet, wurde mit Maximilian Englbrecht ein prominenter Nachfolger präsentiert. Der einstige Junioren-Nationaltorhüter war jahrelang in der Oberliga, unter anderem in Landshut, Duisburg und Hannover, aktiv.

Das erste Testspiel konnten die Eispiraten zumindest schon einmal gewinnen. Gegen den ambitionierten Landesligisten Dingolfing siegten sie auswärts – genau wie die Buchloer zum Testspielstart gegen Pfaffenhofen – mit 3:2.

