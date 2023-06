ESV Buchloe: Der nächste Verteidiger verlängert

Der 22-jährige Moritz Simon verstärkt die Defensive der Buchloer Piraten auch in der kommenden Eishockey-Saison 2023/2024.

10.06.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Mit Moritz Simon hat ein weiterer Abwehrmann seinen Vertrag bei den Buchloer Piraten verlängert. Der 22-jährige Sohn des ehemaligen Kaufbeurer Nationalspielers Jürgen Simon geht somit in seine dritte Spielzeit beim ESV Buchloe. „Moritz ist noch ein junger Spieler, der sich in der letzten Spielzeit gut entwickelt hat“, berichtet Teamchef Florian Warkus.

Schritt nach vorne gemacht

„Er hat in der vergangenen Saison sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht und mehr Verantwortung übernommen. Dadurch ist er in seinem Spiel – das hart und fair ist – nochmals deutlich reifer geworden“, erklärt Warkus weiter. 37 Einsätze absolvierte Simon in der vergangenen Saison für den ESVB in der Bayernliga. In denen steuerte er neben seinen Aufgaben als Defensivspezialist auch einen Treffer und vier Vorlagen bei.

Wie sein Vater beim ESV Kaufbeuren ausgebildet

Die Voraussetzungen, die Simon als Verteidiger mitbringt, seien nahezu optimal: Denn der junge Verteidiger wurde – genau wie sein Vater – beim ESV Kaufbeuren ausgebildet. Nach seinem Wechsel 2021 nach Buchloe habe sich Simon im Seniorenbereich stets weiterentwickelt. Dazu habe sicher auch die eher dünne Personaldecke in der ESV-Defensive beigetragen.

In der Kabine immer ein positiver Faktor

„Moritz hat dadurch sicherlich profitiert, weil er so sehr viel Eiszeit bekommen hat. Zudem ist er auch neben dem Eis in der Kabine immer ein positiver Faktor gewesen, auch wenn es mal nicht so gelaufen ist bei uns“, berichtet Warkus. Er sieht Simon noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung: „Da geht sportlich sicherlich noch einiges. Man darf auch nicht außer Acht lassen, dass Moritz mit 22 Jahren immer noch einer der jungen Spieler in unserem Team ist.“