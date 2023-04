ESV Buchloe: Ein neuer Spieler, der ein alter Bekannter ist

Mit David Strodel kehrt zu Beginn der Kaderplanungen ein bekanntes Gesicht zum ESV Buchloe zurück. Eigentlich wollte der Defensivmann seine Karriere schon beenden.

28.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Mit einem Neuzugang, der jedoch im Piraten-Lager gar nicht so neu ist, starten die Verantwortlichen des ESV Buchloe mit der Kaderplanung für die kommende Bayernliga-Saison. Nachdem das Trainergespann um Coach Christopher Lerchner und seine beiden Assistenten Tobias Kastenmeier und Alexander Reichelmeir bereits seine Zusage gegeben hat, ist nun auch der erste Spieler für die kommende Saison fix: Mit dem 30-jährigen David Strodel kehrt ein wohlbekannter und sehr geschätzter Spieler zurück. Dabei wollte er nach der vorletzten Saison bereits seine aktive Laufbahn beenden. Doch nun „bitzelt“ es den einstigen ESV-Kapitän und inzwischen zweifachen Familienvater wieder, worüber sich die Verantwortlichen freuen. „Für uns ist das eine super Sache, dass David von sich aus an uns herangetreten ist und wieder für unsere Piraten auflaufen will“, sagt Florian Warkus, Zweiter Vorsitzender und sportlicher Leiter, „David ist ein Buchloer Eigengewächs und war jahrelang Kapitän. Wir sind daher sehr froh, dass er wieder Teil der Mannschaft sein will. Auch im letzten Jahr hat er fast alle Spiele im Stadion mitverfolgt und brennt nun darauf, sein Team wieder auf dem Eis zu unterstützen.“

Bei den Buchloer Pirates verspricht man sich durch David Strodel wieder mehr Stabilität in der Defensive

Die Rückkehr von Strodel ist für die Buchloer Defensive sicherlich ein Gewinn, schließlich war der Verteidiger bis zu seinem Abschied ein wichtiger Leistungsträger und Führungsspieler der ESV-Defensive. Diese musste im vorigen Jahr einen größeren Umbruch hinnehmen. Mit seiner Erfahrung kann der Abwehrmann den Piraten nach einjähriger Pause sicherlich wieder weiterhelfen. „Er bringt alles mit, was es für einen gestandenen Bayernliga-Verteidiger braucht, und er ist auch schlittschuhläuferisch hervorragend ausgebildet“, lobt Warkus das in seinen Augen enorm wichtige Comeback des ehemaligen Kapitäns. David Strodel begann seine Eishockey-Karriere bei den Buchloer Pirates, ehe er im Nachwuchs auch für einige Jahre bis zur U20 im Kaufbeurer Nachwuchs spielte. 2010 kehrte er dann wieder in die Gennachstadt zum ESV zurück, dem der gebürtige Buchloer anschließend bis zuletzt die Treue hielt.