Erster Sieg in der Abstiegsrunde für den ESV Buchloe

Der ESV Buchloe dreht das Spiel beim ESC Dorfen im Schlussdrittel auf 3:2. Damit erarbeiten sich die Piraten die ersten drei Punkte im Abstiegskampf mühsam.

06.02.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend im zweiten Spiel der Abstiegsrunde den ersten Sieg eingefahren: 3:2 für Buchloe hieß es am Ende in Dorfen. Auch das zweite Match des Wochenendes war eine richtig enge Kiste – dieses Mal jedoch mit dem besseren Ende für die Gennachstädter. Die Piraten drehten im Schlussdrittel einen Rückstand noch in einen 3:2 (0:1/1:1/2:0)-Sieg. Dieser bescherte den Buchloern drei ganz wichtige Punkte.

Die Partie zwischen Buchloe und Dorfen ist ein Eishockey-Leckerbissen

Einen echten Eishockey-Leckerbissen bekamen die rund 150 Zuschauer in der Dorfener Eisarena jedoch nicht zu sehen. Umso wichtiger war am Ende aus ESV-Sicht die volle Ausbeute an Punkten, die den Piraten zwei Tage zuvor gegen Waldkraiburg noch verwehrt geblieben war.

Während die Hausherren mit vollem Kader loslegen konnten, hatte ESV-Trainer Christopher Lerchner nur 14 Feldspieler mit an Bord. Trotzdem entwickelte sich zunächst ein eher verhaltenes und recht unspektakuläres erstes Drittel. Beide Teams standen hinten gut, sodass die zwei Torhüter kaum ernsthaft in Bedrängnis gerieten. Mit dem ersten Powerplay des Spiels gingen die Gastgeber in Führung. Einen Schuss von Fabian Kanzelsberger fälschte Christof Hradek zum 0:1 ins Buchloer Gehäuse ab (18.).

Buchloer Piraten können sich auf ihren Torwart verlassen

Auch im zweiten Abschnitt hatte der auffällige Hradek die erste gute Chance, die ESV-Schlussmann Johannes Wiedemann aber entschärfte (22.). Statt dem 0:2 fiel auf der anderen Seite dann der Ausgleich, nachdem die Buchloer besser in die Partie fanden. Markus Vaitl traf zum 1:1 (25.). Auch danach mühten sich beide Kontrahenten, wodurch das Spiel weiterhin eine sehr zerfahrene Angelegenheit blieb.

Die Pirates verpassten es in dieser Phase trotz einiger Überzahlspiele, in Führung zu gehen. Stattdessen waren es erneut die Hausherren, die den Freibeutern die nötige Effektivität zeigten. Zwar hatte der ESV das Überzahlspiel der Eispiraten zunächst gut im Griff, aber Urban Sodja traf per Bauerntrick zum 1:2 (38.). Um ein Haar wäre Sekunden vor der Pause sogar noch der dritte Dorfener Treffer gefallen, doch Wiedemann rettete gegen den völlig freien Hradek mit einer Glanztat (40.).

ESV Buchloe kämpft aufopferungsvoll - und wird belohnt

So ging es für die Rot-Weißen mit dem knappen Rückstand in den entscheidenden letzten Durchgang, der dann aber optimal begann. Keine zwei Minuten waren absolviert, als Michal Petrak einen Schuss von Max Schorer unhaltbar für Tormann Maximilian Englbrecht abfälschte (42.). Die Partie war plötzlich wieder völlig offen und der spärlich besetzte Buchloer Kader kämpfte nun aufopferungsvoll. So überstand der ESV auch eine gut eineinhalbminütige doppelte Unterzahl schadlos und hatte mit Johannes Wiedemann einen guten Rückhalt im Tor.

Gegen Tomas Vrba parierte er nochmals spektakulär (50.). Fünf Minuten vor dem Ende fiel dann die Entscheidung in dieser ausgeglichenen Partie: Kurz vor Ablauf einer Powerplay-Situation hatte Markus Vaitl viel Platz und das nötige Auge für Christian Wittmann, der am langen Pfosten nur noch zum 3:2-Siegtreffer einschieben musste (56.). Er sorgte damit für drei wichtige, aber auch mühevoll erarbeitete Punkte im Abstiegskampf.

