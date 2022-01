Torfestival in der Sparkassenarena

Eines der spektakulärsten Spiele der Bayernliga-Saison: Die Piraten des ESV schlagen Peißenberg nach verrücktem letzten Drittel klar mit 11:5.

Der ESV Buchloe hat die Auftaktniederlage in der Aufstiegsrunde in Miesbach gut verdaut und das erste Spiel vor heimischer Kulisse klar für sich entschieden.

Gegen den TSV Peißenberg bekamen die über 220 Zuschauer beste Unterhaltung und ein wahres Schützenfest in der Sparkassenarena zu sehen. Die Buchloer entschieden die Partie nach einem torreichen letzten Drittel verdient mit 11:5 (1:1/3:0/7:4) für sich.

Elf Tore im letzten Drittel

Vom Start weg entwickelte sich ein interessantes Match, in dem die Buchloer schon im ersten Drittel die deutlich besseren Torchancen hatten. Bei den mit nur 13 Feldspielern angereisten Gästen erwies sich vor allem einer als Spielverderber: Torwart Korbinian Sertl. Er klärte mehrfach stark und musste sich nur beim 1:0-Führungstreffer von Robert Wittmann im Powerplay geschlagen geben, (7.). Die mitunter recht fahrlässige Chancenverwertung der Pirates rächte sich nach 15 Minuten, als Dejan Vogl nach einem fatalen Fehlpass alleine auf ESV-Keeper Johannes Wiedemann zufuhr und dort eiskalt den 1:1-Pausenstand markierte.

Peißenberg reist mit 13 Spielern an

Auch im Mitteldrittel stand vor allem der Peißenberger Schlussmann im Fokus. Nach 24 Minuten zunächst in tragischer Weise: Ein eher harmloser Schuss von Robert Wittmann rutschte ihm durch die Beine zum 2:1. Die darauffolgenden Minuten präsentierte sich Sertl dann aber wieder in überragender Manier und bewahrte seine Vorderleute gleich bei einer Handvoll bester Torchancen vor einem größeren Rückstand. Nach 31 Minuten brachte Maximilian Schorer die Scheibe endlich zum 3:1 über die Linie. Nachdem auch ESV-Goalie Johannes Wiedemann auf der Gegenseite bei einem Alleingang von Sinan Ondörtoglu sein ganzes Können gezeigt hatte (32.), zogen die Hausherren nach 34 Minuten schließlich mit 4:1 davon. Torschütze war Andreas Schorer, der in doppelter Überzahl traf.

Das Schlussdrittel wurde dann ein verrücktes mit vielen Toren: Allein elf Treffer fielen in diesen 20 Minuten. Den Anfang des Torreigens machte Robert Wittmann mit seinem dritten Treffer (42.). Nach dem 5:2-Anschluss von Moritz Birkner in Überzahl (44.), folgte postwendend die Antwort durch Alexander Krafczyk, der 31 Sekunden später den alten Abstand wiederherstellte.

Buchloer Piraten dominieren letztes Drittel

Das muntere Toreschießen ging auch in der Folge weiter: Dem 7:2 von Markus Vaitl (47.) setzten die Gäste den nächsten Überzahltreffer von Vogl zum 7:3 entgegen (49.). Wirkliche Spannung kam dadurch aber nicht mehr auf – zu gut präsentierten sich die Buchloer an diesem Abend in der Offensive. Und so musste Sertl nur eine Minute später wieder hinter sich greifen: Nach sehenswerter Vorarbeit von Michal Petrak traf wiederum Markus Vaitl zum 8:3 (50.).

In der Defensive präsentierten sich die Buchloer aber stellenweise zu nachlässig, weshalb Sinan Ondörtoglu (51.) und Athanasios Fissekis (56.) noch zweimal für die Miners erfolgreich waren. Dazwischen hatte Alexander Krafczyk aber nochmals für den ESV getroffen (55.). Den Schlusspunkt besorgte dann neben dem Vierfachtorschützen Robert Wittmann zum 10:5 (57.) Maximilian Schorer, der einen Tag nach seinem Geburtstag den 11:5-Endstand besorgte (59.).

