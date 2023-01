Souveräner Jahresauftakt: ESV Buchloe gewinnt in Waldkraiburg

Beim EHC Waldkraiburg siegt der ESV Buchloe souverän mit 5:0. Dabei feiert ein US-Amerikaner sein Debüt im Piratendress.

07.01.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Dem ESV Buchloe ist eine erfolgreicher Auftakt ins neue Jahr gelungen. Beim Tabellendreizenten fuhren die Buchloer am Freitagabend einen letztlich souveränen 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Sieg ein, bei dem sich Piraten Schlussmann Johannes Wiedemann somit über den ersten Shutout der Saison freuen durfte. Ebenfalls großen Anteil am Auswärtsdreier hatte der dreifache Torschütze Michal Petrak, der an diesem Abend unter anderem einen neuen Mann neben sich hatte. Denn der 22-jährige US-Amerikaner Demeed Podrezov, der die Gennachstädter ab sofort im Sturm verstärken wird, feierte an diesem Abend sein Debüt im Dress der Freibeuter.

