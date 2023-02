Buchloer Piraten im Wechselbad der Gefühle

Der ESV Buchloe holt am Sonntag wichtige Punkte beim 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen Pfaffenhofen. Als Mann des Abends tut sich Alexander Krafczyk hervor.

20.02.2023 | Stand: 11:41 Uhr

Einen fast schon überlebenswichtigen Heimsieg hat der ESV Buchloe am Sonntagabend im Abstiegskampf gegen den EC Pfaffenhofen gefeiert. Beim 6:5-Sieg (3:0, 1:4,1:1) nach Verlängerung erlebte das Publikum eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn die Freibeuter schenkten nach einem bärenstarken ersten Drittel zweimal einen Drei-Tore-Vorsprung her und gerieten im Schlussdrittel dann sogar in Rückstand. Doch der späte Ausgleich von Markus Vaitl und der Siegtreffer vom Mann des Abends, Alexander Krafczyk, in der Overtime sicherten nach zwei Niederlagen endlich den ersten Heimsieg.

ESV Buchloe musste nach Niederlage gegen Schweinfurt im Abstiegskampf punkten

Nach der 0:6-Freitagsniederlage in Schweinfurt war eine Reaktion der Mannschaft gefordert – die zeigten die Buchloer im Auftaktdrittel vom ersten Bully weg. Mit mächtig Tempo und Engagement drückten die Rot-Weißen die Gäste förmlich in deren Drittel. Doch es dauerte bis zur 13. Minute, ehe es hinter ECP-Keeper Jonathan Korneder klingelte – das dafür binnen 22 Sekunden gleich doppelt.

Zweimal hieß der Torschütze Alexander Krafczyk. Der angeschlagen ins Spiel gegangene Torjäger traf zunächst mit einem wuchtigen Schuss in den Winkel zum 1:0 und legte nach feiner Vorarbeit von Michal Petrak das 2:0 hinterher. In Überzahl erhöhte anschließend Demeed Podrezov auf 3:0 (17.). Trotzdem hätten die Buchloer zur Pause sogar noch höher führen können, da beste Gelegenheiten ungenutzt blieben.

Im Mitteldrittel der Eishockey-Partie holt Pfaffenhofen auf

Dies sollte sich im Mitteldrittel sofort rächen: Unmittelbar nach der Pause folgte die erste kalte Dusche, als Pfaffenhofens Neubauer auf 3:1 verkürzte (21.). Die Buchloer hatten die passende Antwort parat, als Krafczyk, der an allen Toren an diesem Abend beteiligt war, einen Schuss von Andreas Schorer zum 4:1 abfälschte (23.). Doch die Gäste, die in den letzten Partien schon ihre Comeback-Qualitäten unter Beweis gestellt hatten, gaben sich dadurch nicht auf und kamen durch Jakub Felsöci schnell auf 4:2 heran (24.). Die Hausherren knüpften nun nicht mehr an die überlegenen ersten 20 Minuten an. Nach dem 4:3 durch Kilian Strack und dem Ausgleich von Liam Hätinen im Powerplay war das Spiel endgültig wieder offen (37./38).

Somit ging es im Schlussdurchgang praktisch wieder bei Null los. Es entwickelte sich ein umkämpftes Drittel, in dem die Pfaffenhofener nach 47 Minuten erstmalig in Front gingen. In Unterzahl überwand Wassilij Guft-Sokolov Johannes Wiedemann zum 4:5. Mit der dritten Heimniederlage vor Augen schmissen die Gennachstädter in der Schlussphase alles nach vorne.

Besonders Lob für Alexander Krafczyk - ihm gelingt der Siegtreffer in Verlängerung

Markus Vaitl glückte so in der Schlussminute der viel umjubelte und enorm wichtige Ausgleich, der die Pirates zum dritten Mal in dieser Abstiegsrunde in die Verlängerung rette (60.).

Hier hatten die Freibeuter nach zwei Overtime-Niederlagen das bessere Ende für sich. Alexander Krafczyk sollte mit seinem vierten Treffer das entscheidende Tor schießen, was ESV-Trainer Christopher Lerchner anschließend mit einem Sonderlob für den Top-Torjäger honorierte (63.).

