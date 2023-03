ESV Buchloe holt wichtige Punkte in Waldkraiburg

Die Buchloer Piraten ringen trotz verkorkstem ersten Drittel die Löwen in Waldkraiburg mit 6:4 nieder. Noch ein Sieg und Buchloe bleibt in Bayern höchster Spielklasse.

Die Buchloer Piraten haben am Freitag einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Durch den 6:4 (0:2/ 3:0/3:2)-Auswärtssieg beim EHC Waldkraiburg konnten die Freibeuter die Löwen nicht nur weiter auf Distanz halten, sondern den Abstand auf die Abstiegsränge auf zehn Punkte ausbauen. Bei noch vier ausstehenden Partien reicht den Buchloern somit ein weiterer Sieg zum Ligaverbleib in Bayerns höchster Spielklasse.

Buchloe verschläft den Beginn des Spiels

Nach dem ersten Drittel hatte es noch nicht unbedingt so ausgesehen, dass Buchloe stärker ist. Die Gennachstädter verschliefen die Anfangsphase komplett gegen bissige Löwen. Nachdem diese unter der Woche ihren Trainer entlassen hatten, wollten sie offenbar unbedingt eine Reaktion zeigen. Der EHC legte also los wie die Feuerwehr und ging schon mit dem ersten Schuss durch Michal Popelka mit 0:1 in Front. Auch danach blieben die Gastgeber am Drücker und die Piraten – bei denen Michal Petrak verletzt fehlte – hatten Glück, dass ein Schuss von Max Cejka nur am Pfosten landete (3.).

Buchloe findet langsam ins Spiel

Erst nach und nach fanden die Buchloer ins Spiel. Gerade als sie selbst die ersten offensiven Akzente setzten, brachte ein Konter durch Sebastian Mair aber das 0:2 (11.). Beinahe hätte Waldkraiburg nochmals erhöht, als erneut das Aluminium des Tors rettete (12.). Mit dem klaren Rückstand ging es in die Pause, da die Freibeuter im Gegensatz zu den Hausherren die nötige Entschlossenheit vermissen ließen, und in der Defensive immer wieder wackelte.

ESV zeigt im zweiten Drittel ein anderes Gesicht

Nach dem verkorksten Auftaktdrittel, zeigten die Pirates in zweiten Drittel aber ein anderes Gesicht: Zum einen ließ man die Löwen nun im eigenen Drittel nicht mehr zur Entfaltung kommen und zum anderen war man jetzt auch offensiv präsenter. Gerade als eine Überzahl verstrichen war, verkürzte Felix Schurr zum 2:1 (25.). Eine erneute Powerplaysituation brachte anschließend den Ausgleich durch Markus Vaitl (30.). Plötzlich war das Spiel wieder offen. Marc Krammer gelang es, vor der zweiten Pause nochmals ins Schwarze zu treffen. Damit drehten die Buchloer noch im Mittelabschnitt die Partie zum 3:2 (39.).

Vaitl trifft im Alleingang

Auch im Schlussdurchgang hielt Buchloe die Löwen zunächst relativ gut in Schach. Doch die mögliche Vorentscheidung ließen die Buchloer liegen. Zweimal scheiterte etwa Markus Vaitl gleich alleine vor EHC-Schlussmann Lode (48.). Dies rächte sich, als Popelka eines von zwei aufeinanderfolgenden Powerplays zum Ausgleich nutzte (52.). Doch die Freibeuter fanden nach dem 3:3 schnell die passende Antwort: Demeed Podrezov stellte den alten Abstand mit dem 4:3 wieder her (53.). In der spannenden Schlussphase erhöhte Markus Vaitl mit einem verwandeltem Alleingang zunächst auf 5:3 (58.), was die Hausherren aber mit dem sechsten Feldspieler auf dem Eis ihrerseits wieder mit dem 5:4-Anschluss durch Christian Neuert konterten (58.). Alexander Krafczyk besiegelte in der Schlussminute per Empty-Net-Tor den 6:4 Endstand.