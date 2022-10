Piraten reagieren auf Freitagsniederlage mit erstem Auswärtssieg

Der ESV Buchloe gewinnt beim ESC Geretsried mit 4:1 und holt den ersten Auswärtssieg. Der Trainer ist über die Antwort auf die Freitagsniederlage froh.

24.10.2022 | Stand: 11:33 Uhr

Nach der Freitagsniederlage zu Hause gegen Schongau hatte ESV-Trainer Christopher Lerchner von seinem Team eine Reaktion gefordert. Die zeigten die Piraten prompt: Auswärts besiegte der ESVB am Sonntag Tabellennachbarn ESC Geretsried mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Damit holten die Buchloer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei wichtige Punkte heim – und den ersten Auswärtssieg der Saison.

Eishockeyteams auf den Plätzen zwölf und 13 der Bayernliga

Im Duell der Plätze zwölf und 13 war zu erwarten, dass beide Teams sich erst einmal ins Spiel arbeiten müssen. Und so kam es auch, ehe die Hausherren nach neun Minuten die ersten richtig guten Einschussmöglichkeiten hatten.

Doch der bestens aufgelegte Johannes Wiedemann im Buchloer Gehäuse vereitelte mit einer Glanztat gegen den alleine durchgebrochenen Michael Harrer einen Rückstand und auch der Nachschuss von Xaver Hochstraßer fand nicht den Weg über die Linie. In dieser Phase, in der die Riverrats besser ins Spiel kamen, schlugen die Buchloer eiskalt zu: Andreas Schorer setzte einen satten und platzierten Blueliner zur 1:0-Führung für die Rot-Weißen unter die Latte (13.).

Buchloer bauen Führung im zweiten Drittel aus

Ins zweite Drittel starteten die Gastgeber optimal: Denn schon drei Minuten nach Wiederbeginn traf Marek Haloda bei angezeigter Strafe zum nicht unverdienten Ausgleich. Anschließend entwickelte sich ein intensives Drittel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch während die Riverrats immer wieder an Wiedemann oder der eigenen Ungenauigkeit im Abschluss scheiterten, machten es die Buchloer geschickter.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

So gingen die Piraten nach 25 Minuten wieder in Front, als Lucas Spindler gerade von der Strafbank kam und alleine auf Torfrau Johanna May zulief, die gegen Ende des Startdrittels den verletzten Stammtorhüter Martin Morczinietz ersetzt hatte. Buchloes junger Förderlizenz-Verteidiger blieb in diesem Duell vor dem Tor eiskalt und traf im Stile eines Stürmers genau in den Winkel zum 2:1. Alexander Krafczyk erhöhte 34 Sekunden vor Drittelende sogar auf 3:1. „Heute haben wir auch endlich mal zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht“, stellte der ESV-Coach nach dem dritten Tor fest.

ESV Buchloe gewinnt 4:1 gegen ESV Geretsried - das war die gewünschte Reaktion

Denn die Führung brachte Selbstvertrauen für den Schlussabschnitt. In dem musste sich der starke Buchloer Schlussmann noch doppelt auszeichnen (54.), ehe Christian Wittmann mit dem 4:1 fünf Minuten vor dem Ende endgültig den Deckel auf diese Partie machte.

Insgesamt konnte man an diesem Abend bei den Piraten eine deutliche Leistungssteigerung und somit die erhoffte Reaktion auf die letzten beiden Niederlagen erkennen, was auch der Buchloer Trainer so sah: „Die Jungs haben heute ein paar Sachen deutlich besser gemacht wie die letzten Spiele, kompakt als Mannschaft gespielt und einen tollen Kampf abgeliefert“, so Lerchners Fazit.

Sie wollen noch mehr über Eishockey im Allgäu erfahren? Hören Sie doch bei "Stockcheck" rein, dem Eishockey Podcast der Allgäuer Zeitung.