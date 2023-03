ESV Buchloe ist fast am Ziel

Buchloer Piraten gewinnen gegen Dorfen mit 4:3. Weil das entscheidende Tor erst in der Verlängerung fällt, gibt es nur zwei, statt drei Punkte. Eishockey-Trainer Lerchner zeigt sich zufrieden.

06.03.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend in der Eishockeybayernliga-Abstiegsrunde den fünften Sieg in Serie gefeiert. Doch der reicht noch nicht ganz zum vorzeitigen Klassenerhalt. Noch immer fehlt ein einziger Punkt. Die Pirates konnten sich erst in der Verlängerung gegen den ESC Dorfen mit 4:3 (1:2/2:1/0:0) durchsetzen. Dafür gab es zwei, statt der üblichen drei Punkte für einen Sieg.

Auch der Konkurrent gewinnt

Nachdem auch Waldkraiburg sein Match in Geretsried gewann, ist der Ligaverbleib der Buchloer noch nicht zu 100 Prozent in trockenen Tüchern, denn die Löwen könnten in den verbleibenden drei Spielen theoretisch noch punktemäßig zum ESV aufschließen. Dann würde das Torverhältnis entscheiden.

Buchloe beweist tolle Moral

Trainer Christopher Lerchner war dennoch mit dem Erfolg seiner Jungs zufrieden – auch wenn der endgültige Klassenerhalt noch mindestens eine Woche warten muss. Schließlich bewiesen seine Schützlinge – ähnlich wie schon am Freitag in Waldkraiburg – tolle Moral und holten nach schwachem Start dreimal einen Rückstand auf.

Anfangs klappt es gar nicht für Buchloe

Im ersten Drittel fanden die Buchloer nämlich wie zwei Tage zuvor so gar nicht in die Partie. Ganz im Gegensatz dazu die Gäste, die offensiv den griffigeren Eindruck hinterließen und verdient durch Urban Sodja in Front gingen (8.). Auch danach war Dorfen eigentlich dem zweiten Tor näher als die Buchloer dem Ausgleich. Der fiel eher glücklich. Demeed Podrezov traf in Überzahl zum schmeichelhaften 1:1 (19.). Sekunden vor dem ersten Pausentee stellte Lukas Kirsch mit dem 1:2 den alten Abstand doch wieder her (20.).

Im Mitteldrittel sahen die fast 300 Zuschauer zunächst ein recht zerfahrenes Duell. Erneut konnten sich die Buchloer wieder auf ihr Powerplay verlassen, als Max Schorer zum Ausgleich traf (28.). Aber Dorfen war auch hier nicht um eine schnelle Antwort verlegen. Nur eine Minute später brachte Maximilian Steiner den ESC zum dritten Mal in Führung (29.). Die Buchloer zeigten allerdings auch nach diesem Rückschlag Moral und kamen wieder zurück. Andreas Schorer fasste sich nach 37 Minuten ein Herz und traf mit einem satten Schuss zum 3:3.

Buchloe kommt immer wieder zurück

Die Partie war somit also wieder völlig offen und auch das letzte Drittel sollte eine packende Angelegenheit werden – auch wenn dort keine weiteren Treffer mehr fielen. Buchloe investierte jetzt mehr fürs Spiel und schnupperte am Führungstreffer, der den vorzeitigen Klassenerhalt bedeutet hätte. Doch das Tor wollte nicht fallen, auch weil gleich mehrfach das Aluminium des gegnerischen Tors im Weg stand.

Beide Teams haderten in der Schlussphase zudem ein wenig mit den Schiedsrichtern, denn sowohl Buchloe als auch Dorfen musste eine zweiminütige doppelte Unterzahl überstehen. Vor allem die Pirates hatten hier kurz vor Schluss die große Chance zum Siegtreffer, der aber einfach nicht gelingen wollte.

Krafczyk gelingt der Siegtreffer

Somit ging es in die leistungsgerechte Verlängerung, in der dann der ESV-Torjäger vom Dienst – Alexander Krafczyk – schließlich für den Siegtreffer sorgte. Er lässt die Buchloer nun ganz dicht an ihr Ziel kommen. Denn in den verbleibenden drei Partien benötigen die Gennachstädter nun nur noch einen Punkt, um in der Bayernliga zu bleiben.