Spielplan steht, Verstärkung auch: Der ESV Buchloe ist startklar

Vorbereitungsprogramm und Termine für die Hauptrunde der Eishockey-Bayernliga stehen fest. Neues gibt es auch zum ESVB-Kader. Wer der Neue in der Defensive ist.

11.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Fahrplan des ESV Buchloe für den kommenden Winter steht. Denn neben dem Vorbereitungsprogramm, das mit dem ersten Heimspiel am 10. September gegen die Devils Ulm startet, hat der Bayerische Eissportverband inzwischen auch den Spielplan für die neue Bayernligasaison bekannt gegeben. Auch hier dürfen die Piraten mit einem Heimspiel starten – zum Auftakt am 15. Oktober kommt der ERSC Amberg in die Sparkassenarena.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.