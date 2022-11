Punktloses Wochenende: ESV Buchloe kassiert auch gegen Peißenberg

Die Buchloer Piraten liefern sich mit dem Tabellenvierten aus Peißenberg einen engen Kampf, wird am Ende aber nicht mit Punkten belohnt.

14.11.2022 | Stand: 11:43 Uhr

Trotz einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zur Freitagsniederlage gegen Schweinfurt hat der ESV Buchloe am Sonntagabend auch das zweite Spiel des Wochenendes verloren. Beim Tabellenvierten Peißenberg hielten die Buchloer die Partie lange offen, ehe sie schlussendlich mit 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) den Kürzeren zogen.

Trainer wollte nach der Heimniederlage gegen Amberg eine Reaktion von seinen Piraten

Nach der bitteren 2:6 Heimniederlage am Freitag hatte sich ESV-Trainer Christopher Lerchner von seinem Team eine Reaktion gewünscht – und diese bei den heimstarken Peißenbergern auch zu sehen bekommen. Denn von Beginn an hielten die Buchloer gegen den Tabellenvierten gut mit und nahmen den Kampf an.

So entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Kontrahenten im Auftaktdrittel Möglichkeiten hatten. Doch beide Torhüter – der am Freitag schon bärenstarke Johannes Wiedemann auf Buchloer Seite und Korbinian Sertl im Peißenberger Tor – ließen zunächst nichts zu. Alexander Krafczyk (6.) und Martin Andrä (12.) hatten die aussichtsreichsten Chancen, ihre Teams in Führung zu schießen. Doch die Null stand nach 20 Minuten auf beiden Seiten.

ESV Buchloe hat dem besten Powerplay der Eishockey Bayernliga viel entgegenzusetzen

Auch im Mittelabschnitt hielten die Buchloer weiter gut dagegen. Selbst eine Unterzahl gegen das beste Powerplay der Liga überstanden sie ohne Gegentreffer. Die Führung für die Hausherren kam somit ein wenig aus dem Nichts, als Dominic Krabbat einen Andrä-Schuss vor Wiedemann unhaltbar zum 0:1 abfälschte (31.).

„Wer das erste Tor schießt, hat den Vorteil auf seiner Seite“, meinte Lerchner nach dem engen Spiel. Bis zur zweiten Pause hatten die Miners die besseren Einschussgelegenheiten. Doch die aufopferungsvoll kämpfende Piraten-Verteidigung und ein starker Johannes Wiedemann verhinderten einen höheren Rückstand. Buchloes Schlussmann klärte zum Beispiel spektakulär gegen Martin Lidl (33.) und blieb auch gegen Athanassios Fissekis wenig später Sieger (35.).

Buchloern gelingt der Ausgleich - der hält jedoch nicht lange

Den knappen Rückstand egalisierten die Buchloer im letzten Durchgang sofort. Zunächst hatte Alexander Krafczyk Sekunden nach Wiederbeginn den Ausgleich liegen gelassen, ehe Philip Wolf doch das 1:1 glückte (41.). Aber die Miners schlugen schnell zurück. Erst rette Wiedemann zwar noch überragend gegen Brett Mecrones (45.).

Gegen einen Schuss von Krabbat war aber auch er dann machtlos (45.), womit die Freibeuter erneut einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Peißenberg zog sich in der Folge immer weiter zurück, weshalb es kaum ein Durchkommen für die Pirates gab. Diese versuchten zwar alles, um erneut zum Ausgleich zu kommen, doch es sollte nicht sein. Stattdessen stellte Dominic Krabbat mit seinem dritten Treffer per Empty-Net-Tor sogar noch den 1:3 Endstand her (59.).

