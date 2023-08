Max Dropmann kehrt zu den Pirates zurück

Verteidiger Max Dropmann kommt nach fünf Jahren aus Füssen wieder zum ESV Buchloe. In der kommenden Spielzeit wird er eine anführende Position übernehmen.

27.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Diese Rückkehr dürfte nicht nur die Verantwortlichen des ESV Buchloe freuen, sondern mit Sicherheit auch deren Fans. Mit der Verpflichtung von Verteidiger Maximilian Dropmann ist den Buchloer Piraten schließlich ein kleiner Transfer-Coup gelungen. Denn nachdem der inzwischen 30-jährige Abwehrmann von 2014 bis 2018 bereits vier Spielzeiten das Trikot der Freibeuter getragen hatte, war Dropmann in den letzten fünf Jahren ein fester Bestandteil beim Oberligisten EV Füssen gewesen. Dort hatte er rund 180 Partien absolviert und führte zuletzt auch das Team des Allgäuer Traditionsvereins als Kapitän aufs Eis. Nun konnten die Freibeuter den groß gewachsenen und sympathischen Defensivmann wieder in die Gennachstadt zurücklotsen.

Eishockeyspieler Dropmann verließ die Pirates 2018

„Wir freuen uns riesig, dass Max wieder zu uns zurückkehrt“, berichtet der 2. Vorstand Florian Warkus, der sich mit seinen verantwortlichen Kollegen sehr um die Rückkehr Dropmanns bemüht hat. „Wir waren, nachdem uns Max 2018 verlassen hatte, immer wieder in Kontakt gewesen und sind nun sehr froh, dass es jetzt endlich mit der Rückkehr geklappt hat.“

Damals hatte Dropmann die Buchloer - die damals nach dem Abstieg den bitteren Gang in die Landesliga antreten mussten - in Richtung Füssen verlassen, die in der darauffolgenden Saison in die Oberliga aufstiegen. Dort verbrachte der Verteidiger die vergangenen fünf Jahre und wurde zu einer der Schlüsselfiguren des EVF.

Begonnen hatte Dropmanns Eislaufkarriere aber beim ESV Kaufbeuren. Dort durchlief er alle Nachwuchsmannschaften und sammelte auch im DEL2 Team der Buron Joker erste Erfahrungen. 2014 schloss sich Dropmann den Pirates an und wurde trotz seines damals recht jungen Alters schnell zu einer festen Größe in der ESV-Hintermannschaft.

Vorverkauf der Dauerkarten des ESV Buchloe startet wieder

„Max wird uns sicher sehr weiterhelfen, denn er ist der Typ Spieler in der Abwehr, den wir gesucht haben und letztes Jahr nicht hatten“, meint Warkus. Der muss für die kommende Saison ja bekanntermaßen die Defensiv-Abgänge von Max Schorer und Lucas Ruf verkraften. „Er hat sich, nachdem er bei uns schon vier Jahre gespielt hat, in Füssen nochmals weiterentwickelt“, sagt der Teamchef des ESV. Dropmann werde in der kommenden Spielzeit mit Sicherheit einer der Führungsspieler sein. Er werde die Pirates auf allen Ebenen - auf dem Eis und auch in der Kabine - sowohl sportlich als auch mit seiner Persönlichkeit enorm verstärken, sagt Warkus.

Seit Freitag läuft zudem der offizielle Dauerkartenvorverkauf für die neue Bayernligaspielzeit, bei dem trotz Inflation und gestiegener Kosten die Preise stabil bleiben. Interessierte können von Freitag, 25. August, bei Tabak Waldmann (Bahnhofstraße 19 in Buchloe) die Saisonkarten vorbestellen. Alle Inhaberinnen und Inhaber, die letzte Saison eine Sitzplatzdauerkarte erworben haben, können ihren Platz bis Freitag 01. September verlängern. Danach gehen die entsprechenden Sitzplätze in den freien Verkauf.

Der Vorverkauf läuft bis zum 8. September und vorbestellten Dauerkarten können dann beim ersten Vorbereitungsheimspiel am 10. September gegen Ulm an der Kasse in der Buchloer Sparkassenarena abgeholt werden. Weitere Informationen und die genauen Ticketpreise finden Interessierte unter www.esv-buchloe.de.