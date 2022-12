ESV Buchloe verspielt die Chance auf den achten Platz

Der ESV Buchloe muss am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen den EV Pegnitz eine herbe Heimniederlage einstecken. Damit scheint der achte Platz nun unerreichbar.

Der ESV Buchloe hat sich am zweiten Weihnachtsfeiertag nicht selbst beschenkt. Gegen den EV Pegnitz mussten die Piraten mit 5:6 eine weitere Heimniederlage einstecken – dadurch werden sie sich vermutlich aus dem Rennen um die besten acht Ränge verabschieden.

„So kann man kein Eishockeyspiel gewinnen“, war die harte – aber letztlich auch ehrliche – Einschätzung von Trainer Christopher Lerchner. Über 60 Minuten sei die Leistung der Piraten gegen den EV Pegnitz einfach zu wenig gewesen, sodass sie gegen den Tabellenvorletzten durchaus verdient mit 5:6 nach Verlängerung (2:2, 1:1, 2:2) den Kürzeren zogen. Lerchner habe die Konstanz seiner Mannschaft, die sie bei den guten Spielen gegen Ulm und Augsburg aufs Eis gebracht hatte, vermisst.

ESV Buchloe legt schlechten Start hin - Pegnitz geh schnell in Führung

Die Buchloer fanden nur mühsam ins Spiel, obwohl sie gleich nach wenigen Sekunden erstmals im Powerplay agierten. Doch dieses blieb wie so oft in dieser Saison das Sorgenkind der Rot-Weißen und verstrich ohne nennenswerten Abschluss. Statt also selbst früh in Front zu gehen, schauten sie zu, wie das gleich darauf den Ice Dogs gelang mit dem ersten Torschuss durch Daniel Sonnenberg (3.).

Auch danach kamen die Hausherren nicht so recht in Schwung und die mit lediglich zwölf Feldspielern angereisten Oberfranken zeigten sich vor dem Tor von Goalie Dominic Guran weiter eiskalt. Auch Torschuss Nummer zwei von Paul Wolf landete somit erfolgreich im Netz (10.). Doch dieser 0:2-Rückstand schien endlich der passende Weckruf zu sein, denn nur 18 Sekunden später verkürzte der Freibeuter-Stürmer Alexander Krafczyk auf 1:2 (10.). Und noch vor der Pause legte Robert Wittmann den Ausgleich zum 2:2 nach (17.).

Im Mitteldrittel wird die Eishockey-Partie ausgeglichener - zumindest für kurze Zeit

Ins Mitteldrittel starteten die Piraten dann engagierter und wurden dementsprechend auch mit der erstmaligen Führung belohnt (23.). Torschütze war Michal Petrak, der sich von seiner Verletzung im Spiel gegen Geretsried erholt hat. Doch nach sechs guten Minuten kehrte anschließend wieder der Schlendrian zurück und der ESV hatte bei einem Unterzahl-Alleingang der Gäste schon Glück, dass Mark Meier nur neben und nicht ins Tor traf (28.).

Im weiteren Verlauf investierten die Freibeuter schlichtweg zu wenig, sodass die Pegnitzer noch vor dem letzten Seitenwechsel verdient ausgleichen konnten. Torschütze zum 3:3 war 30 Sekunden vor der Pausensirene erneut Sonnenburg (40.), der so die Passivität der Ostallgäuer bestrafte.

Buchloer wird vom Schiedsrichter vom Eis genommen

Im Schlussabschnitt sollte es nicht wirklich besser werden, zumal Andreas Schorer von den Schiedsrichtern nach 49 Minuten auch noch mit einer Spieldauerstrafe vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Pegnitz nutzte die fünfminütige Überzahl durch Roman Navarra gleich zum 4:3 (50.), was die Hypothek noch größer machte.

Zumindest war die teilweise emotionale Schlussphase des Matches für die gut 230 Zuschauer nochmals abwechslungsreich: Erst traf Michal Petrak zum 4:4 (55.), ehe Navarra zweieinhalb Minuten vor Ende die Gäste wieder in Front brachte (58.). Die Buchloer wiederum hatten die passende Antwort parat: Markus Vaitl traf nur 34 Sekunden später zum 5:5 (59.) und rettete die Piraten damit in die Verlängerung.

Dort sicherte dann der dritte Treffer von Navarra mit einem verwandelten Penalty den Gästen den Zusatzpunkt. Die Buchloer müssen sich somit nach einem enttäuschenden Auftritt auf die Abstiegsrunde einstellen, da der Abstand zu den achtplatzierten Kemptenern, auf die die Piraten bereits am Mittwoch, 28. Dezember, treffen, auf mittlerweile zehn Zähler angewachsen ist.

