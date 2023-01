ESV Buchloe muss wieder einmal in die Abstiegsrunde

Trotz eines mühsamen 6:3-Siegs gegen Tabellenschlusslicht Pfaffenhofen müssen die Piraten erneut um den Verbleib in der Eishockey-Bayernliga kämpfen.

29.01.2023 | Stand: 12:31 Uhr

Der ESV Buchloe hat die Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga am Wochenende mit einem Sieg beendet. Beim Tabellenletzten EC Pfaffenhofen gewannen die Gennachstädter mit 6:3 (1:0, 1:1, 4:2) und kletterten somit noch auf den neunten Tabellenrang. Trotzdem müssen die Piraten nun in die Abstiegsrunde und erneut um den Klassenerhalt kämpfen.

ESV-Buchloe-Trainer Christopher Lerchner ist mit Arbeitssieg nicht zurfrieden

Wirklich zufrieden war ESV-Trainer Christopher Lerchner mit dem Auftritt seiner Schützlinge nicht. Dieser war nämlich eher unter der Kategorie „Arbeitssieg“ einzuordnen. „Wirklich viel Positives können wir heute nicht mitnehmen“, beurteilte der Buchloer Coach die Leistung an diesem Abend durchaus kritisch. „Das war leider kein gutes Spiel von uns, obwohl wir eigentlich für kommende Woche nochmals Schwung aufnehmen wollten. Doch das ist uns leider nicht gelungen“, sagte Lerchner, der sich auch über so manche taktische Undiszipliniertheit seiner Mannschaft ärgerte.

Tabellen-Schlusslicht Paffenhofen macht es den Gästen aus dem Allgäu immer wieder schwer

Komplett unverdient war der Auswärtssieg der Buchloer im letzten Hauptrundenspiel aber dennoch nicht. Für beide Teams war von vorneherein klar, dass es in die Abstiegsrunde gehen würde. Und so bekamen die gut 120 Zuschauer ein eher unspektakuläres und zähes erstes Drittel zu sehen, in dem die Gastgeber mit frühem Pressing den Pirates das Leben durchaus schwer machten. Lediglich Alexander Krafczyk war mit seinem 24. Saisontreffer erfolgreich (7.), weshalb der ESVB mit einer 1:0 Führung in die Pause gehen konnten. Anschließend hatten die Buchloer zwar etwas mehr Chancen, doch die Verwertung blieb das Manko – auch weil die Pfaffenhofener die Räume weiter eng hielten. Wieder war aber auf Torjäger Krafczyk Verlass, der nach 32. Minuten seinen Doppelpack schnürte und auf 2:0 erhöhte. In einer Vier- gegen-vier-Phase verkürzten die Icehogs allerdings durch Liam Hätinen noch vor dem letzten Seitenwechsel auf 2:1 (37.).

Im letzten Drittel ziehen die Piraten davon

Im letzten Durchgang zogen die Piraten dann durch Tore von Markus Vaitl (44.) und Demeed Podrezov (47.) zunächst auf 4:1 davon. Doch die Ilmstädter gaben sich noch nicht geschlagen, und kamen durch ein Powerplay-Tor von Jan Tlacil erneut auf 4:2 heran (53.). Wenig später stellte der erste Treffer von Neuzugang Marc Krammer zum 5:2 den alten Abstand wieder her (54.). Doch die Icehogs antworteten prompt: Nur eineinhalb Minuten später netzte zum zweiten Mal Tlacil zum 5:3 ein und sorgte nochmals für Spannung (56.). Zu einem Punktgewinn sollte es für das Tabellenschlusslicht aber trotzdem nicht reichen, weil die Piraten den Vorsprung über die Zeit brachten und durch Podrezov per Empty-Net-Treffer sogar noch den 6:3 Endstand herstellten (60.).

"Ab nächster Woche geht es wieder bei Null los", sagt der Coach

„Nun gilt es, einen Haken hinter das Spiel und die Hauptrunde zu setzten, denn ab nächster Woche geht es wieder bei Null los, weshalb unser Blick jetzt nach vorne geht“, gab Trainer Lerchner nach der Partie die Richtung vor. Denn auf die Buchloer wartet in der Abstiegsrunde ein harter Kampf um den Ligaverbleib, für den voraussichtlich eine bessere Leistung notwendig ist als an diesem Abend in Pfaffenhofen.