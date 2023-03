Die Buchloer Piraten plagen Personalsorgen im Abstiegskampf

Ob Buchloes Topscorer Michal Petrak bei den nächsten Partien in der Abstiegsrunde spielt, ist fraglich. Dabei wäre seine Hilfe gerade am Freitag bitter nötig.

Nach zuletzt drei Siegen in Folge haben sich die Buchloer Piraten im Abstiegskampf der Eishockey-Bayernliga ein wenig Luft verschafft. Sieben Punkte beträgt der Vorsprung der Rot-Weißen somit aktuell auf die beiden Abstiegsränge, was aber bei noch fünf ausstehenden Partien trotzdem kein Grund zum Ausruhen ist. Denn an diesem Wochenende stehen für die Freibeuter gleich die nächsten beiden Duelle an, wobei vor allem die Freitagspartie besondere Bedeutung hat.

Ab 20 Uhr treten die Buchloer auswärts beim EHC Waldkraiburg an – bei dem Team, das gerade einen der unliebsamen Abstiegsränge belegt. Am Sonntag kommt es ab 17 Uhr in der Buchloer Sparkassenarena zum Piraten-Duell gegen Dorfen.

Heimsieg gegen Pegnitz verschafft dem ESV Buchloe einen Vorsprung, war aber teuer erkauft

Mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten haben die Pirates das vergangene Wochenende abgeschlossen. Der 4:1-Auswärtssieg und der 5:2-Heimsieg über den EV Pegnitz haben den Freibeutern wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib beschert – die am Ende aber auch teuer erkauft waren. Denn Topscorer Michal Petrak musste am Sonntag nach einem Kniecheck verletzt vom Eis. Ob der Tscheche an diesem Wochenende wieder mit an Bord ist, ist sehr fraglich.

Auch sonst plagen den Buchloer Trainer Christopher Lerchner vor den nächsten wichtigen Duellen einige Personalsorgen. Dabei wäre ein weiterer Erfolg am Freitag in Waldkraiburg enorm wichtig. Die Löwen stehen mit sechs Punkten nämlich gerade auf einem der beiden Abstiegsränge. Mit einem Sieg könnten die Piraten, die derzeit 13 Zähler auf dem Konto haben, den EHC weiter auf Distanz halten. Einfach wird es aber in der Industriestadt am Freitag sicher nicht werden, das hat auch die Hinspielniederlage bereits gezeigt (3:4 nach Verlängerung).

Waldkraiburg gibt alles, um in der Eishockey Bayernliga zu bleiben

Die Waldkraiburger dürften zudem nochmals alles geben, um weiter die Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Unter der Woche gab es dazu ein Zeichen an die Mannschaft: Trainer Markus Berwanger, der die Oberbayern erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, wurde entlassen. Nun übernimmt bis Saisonende der ehemalige Spieler Jürgen Lederer und will mit frischem Wind die Wende schaffen. Die Freibeuter sollten also gewarnt sein, wenn sie auch beim Bayernligameister von 2016 weiter erfolgreich sein wollen.

Nach dem Gastspiel bei den Löwen kommt es am Sonntag in der heimischen Sparkassenarena zum Duell der Piraten. Denn dort empfangen die Pirates die Eispiraten aus Dorfen, die derzeit zwei Punkte vor den Buchloer rangieren, jedoch auch noch ein Spiel weniger absolviert haben. Der ESC musste in sechs Partien erst eine Niederlage einstecken und könnte daher theoretisch an diesem Wochenende den vorzeitigen Klassenerhalt erreichen. Die einzige Niederlage brachten ausgerechnet die Buchloer den Eispiraten beim 3:2-Hinspielsieg bei.

