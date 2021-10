ESV Buchloe siegt in Waldkraiburg mit 3:2

Mit dem Sieg bei den Oberbayern bleibt die Buchloer Bayernliga-Mannschaft auswärts weierhin eine Macht. Ein Zwischenfall trübt allerdings die Freude.

26.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Buchloer Piraten haben im Waldkraiburger Löwenkäfig ihre weiße Weste auf fremdem Eis bewahrt. Mit 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) fuhren die Freibeuter den dritten Sieg im dritten Auswärtsmatch ein und konnten sich in der Tabelle am EHC vorbei auf Platz sechs vorschieben. Dabei waren die Vorzeichen vor dem Spiel gar nicht so gut. ESV-Coach Christopher Lerchner musste mit Peter Brückner auf den bisher treffsichersten Stürmer verzichten. Zudem gesellte sich mit Moritz Simon auch noch ein Abwehrmann zu den bisher schon bekannten Ausfällen hinzu. Doch obwohl der ESVB deshalb nur drei Verteidigerreihen aufbieten konnte, standen die Piraten in der Defensive von Beginn an sehr diszipliniert. Dies galt zunächst aber auch für die gastgebenden Löwen, weshalb sich ein Duell auf Augenhöhe entwickelte. Die ganz großen Höhepunkte fehlten anfangs aber auf beiden Seiten, zumal im Notfall auch die beiden wachsamen Torhüter zur Stelle waren. Folgerichtig fiel lediglich ein Treffer in den ersten 20 Minuten, den Robert Wittmann genau mit Ablauf einer Löwen-Strafzeit zur 1:0-Pausenführung erzielte (18.).