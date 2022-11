Auf den ESV Buchloe wartet ein Wochenende der Gegensätze

Der ESV Buchloe reist am Freitag zum Tabellenzweiten Königsbrunn und empfängt am Sonntag Schlusslicht Pfaffenhofen. Die Mission: Zum achten Rang aufschließen.

18.11.2022 | Stand: 05:02 Uhr

Zwei komplett unterschiedliche Spiele erwarten die Buchloer Piraten an diesem Wochenende in der Eishockey Bayernliga. Am Freitag steht für die Freibeuter zunächst ab 20 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten EHC Königsbrunn an. Am Sonntag geht es zu Hause ab 17 Uhr gegen das Schlusslicht der Tabelle, den EC Pfaffenhofen. Nach drei Niederlagen in Folge will das Team von Coach Christopher Lerchner hier wieder zurück in die Erfolgsspur finden, um den achten Rang nicht aus den Augen zu verlieren.

Vier Punkte trennen die Buchloer derzeit vom begehrten Tabellenplatz, den sich momentan die Schweinfurter Mighty Dogs sichern. In den letzten beiden Partien der Hinrunde an diesem Wochenende soll der Abstand nun wieder verkleinert werden, auch wenn das nicht einfach wird.

Freitagsspiel gegen EHC Königsbrunn für die Buchloer echte Überraschung

Denn das Freitagsspiel gegen die ambitionierten Pinguine dürfte eine große Herausforderung werden. Die Mannen aus der Augsburger Vorstadt haben nämlich stark aufgerüstet. Seit dem Sommer verstärkt der Augsburger DEL-Angreifer und ehemalige Nationalstürmer Marco Sternheimer das Team, der mit 24 Jahren aus beruflichen Gründen seine Profikarriere beendet hat.

Ein ebenfalls bekanntes Gesicht ist Torhüter Stefan Vajs, der jahrelang Publikumsliebling und Leistungsträger beim Zweitligisten Kaufbeuren war. Ein Wiedersehen gibt es auch mit den ehemaligen Piraten Simon Beslic und Peter Brückner, die sich vor Saisonbeginn dem Team von Trainer Robert Linke angeschlossen haben. Bisher ist der Plan der Verantwortlichen aufgegangen: Mit 27 Punkten aus zwölf Partien steht der EHC auf einem starken zweiten Tabellenrang – für die Buchloer also eine schwierige Aufgabe.

EC Pfaffenhofen ist Tabellenschlusslicht in der Eishockey Bayernliga

Andere Vorzeichen bietet das Sonntagsspiel: Dort treffen die Freibeuter auf das bislang punkt- und sieglose Schlusslicht aus Pfaffenhofen. Die Spielzeit verläuft für die Icehogs bisher alles andere als gut – auch weil sie schon zu Saisonbeginn viele Ausfälle verkraften mussten. Die Oberbayern kamen teilweise gehörig unter die Räder: Schon fünf Mal zog der ECP sogar zweistellig den Kürzeren.

Doch wer nun glaubt, das Duell am Sonntag wird ein Selbstläufer, der irrt. Schließlich werden die Piraten auf einen hochmotivierten Gegner treffen, der unbedingt die ersten Saisonpunkte einfahren will. Stark dagegengehalten haben die Pfaffenhofener bereits in der Vorbereitung, als die Buchloer zu Hause nur knapp mit 3:2 siegten. Ähnlich eng könnte es auch am Sonntag werden, denn leichte Spiele gibt es in dieser Liga keine, wie Christopher Lerchner immer wieder betont. Doch mit der nötigen Unterstützung der Fans wollen die Piraten wichtige Punkte in der Gennachstadt behalten, um an den Top Acht dranzubleiben.

