ESV Buchloe spricht bei Jahresversammlung von "kleinem Wunder"

Die Stadionsanierung und -erweiterung steht im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Buchloer Eissportvereins. Aber es stehen herausfordernde Zeiten bevor.

21.07.2023 | Stand: 18:12 Uhr

Viel Positives gab es bei der Jahresversammlung des ESV Buchloe in der Stadiongaststätte „Zum Freibeuter“ aus Sicht der Verantwortlichen zu berichten. Zentrale Punkte waren die Stadionsanierung und der Neubau, die den Eissportverein und die Stadt in den vergangenen Monaten sehr viel beschäftigt haben. Doch das Ergebnis kann sich in den Augen der Mitglieder definitiv sehen lassen.

„Es ist in diesen Zeiten schon ein kleines Wunder, dass wir einerseits im Zeitplan und andererseits auch im veranschlagten Kostenrahmen geblieben sind“, zeigte sich Vorsitzender Axel Flöring erfreut und sichtlich auch ein bisschen stolz. Möglich gemacht haben das zum einen die reibungslose Zusammenarbeit mit der Stadt Buchloe, die sich vor allem für die nötigen Zuschüsse stark gemacht hat, zum anderen aber auch die zahlreichen Arbeitsstunden, die der Verein in Eigenleistung für die modernisierte Arena geleistet hat. Diese hob auch Bürgermeister Robert Pöschl hervor.

ESV Buchloe hat nach der Sanierung eine zukunftsorientierte Sportstätte

„Wir haben nun neben der schon immer hervorragenden Eisqualität jetzt auch mit der Gastronomie und den weiteren Räumlichkeiten eine tolle und nachhaltige Sportstätte, die zweck- und zukunftsorientiert ist und zum Wohlfühlen und Verweilen einlädt“, sagte Flöring.

Und in dieser Sportstätte fand im zurückliegenden Winter – zur Freude aller – nach den Corona-Einschränkungen auch endlich wieder Betrieb unter normalen Voraussetzungen statt. „Nachdem wir im Jahr zuvor noch sagen mussten, es kann nur besser werden, konnten wir im letzten Winter wieder das volle Programm anbieten“, berichtete Flöring.

Sowohl im Eishockey, bei den Kunstläufern, den Stockschützen und auch im Hobbybereich war die Sparkassenarena wieder voll ausgelastet. „Hier gilt der Dank an alle Trainer, Betreuer, Helfer und Funktionäre, ohne deren großen und unermüdlichen Einsatz das alles nicht möglich wäre“, lobte Flöring, der aber hier auch eine der großen Herausforderungen für die Zukunft des ESV sieht. Denn wie überall im ehrenamtlichen Bereich wird weiter händeringend Personal gesucht, das sich im Vereinsleben aktiv engagiert.

Finanziell sieht es beim ESV Buchloe erstmals wieder gut aus

Beim Blick in die einzelnen Abteilungen überwogen dann aber wieder die positiven Aspekte. Denn sowohl die Kunstlaufabteilung als auch der Eislauf- und Eishockey-Nachwuchs erleben dank der investierten Arbeit weiter regen Zuspruch. Und auch im finanziellen Bereich freute sich der Verein über ein positives Jahresergebnis. Nachdem man die vergangenen Jahre immer mit einem leichten Defizit abschließen musste, berichtete Kassier Christian Warkus den Anwesenden nun von einem Plus in der Vereinskasse. Dies sei der Beleg für das weiter vernünftige Wirtschaften des ESV, hieß es in der Versammlung. Damit dies auch künftig gelingt, ist man in Zeiten der Inflation und drohenden Rezession aber weiter auf die Unterstützung aller angewiesen.

Den Schlusspunkt bildeten schließlich noch die Ehrungen der langjährigen Mitglieder, worunter auch vier Jubilare waren, die den Eissportverein schon seit 60 Jahren, also fast schon seit Gründung, begleiten.

Die Geehrten des ESV Buchloe im Überblick:

60 Jahre : Günther Förg, Franz Greif, Karl Gall, Otto Gall.

: Günther Förg, Franz Greif, Karl Gall, Otto Gall. 40 Jahre: Rene Goldhahn, Sebastian Schwele, Markus Hartl, Karl-Heinz Grygosch, Martin Kögl, Horst Hofmann, Herbert Schwarz, Christian Kölbl, Tanja Freuding, Martin Bertele.

Rene Goldhahn, Sebastian Schwele, Markus Hartl, Karl-Heinz Grygosch, Martin Kögl, Horst Hofmann, Herbert Schwarz, Christian Kölbl, Tanja Freuding, Martin Bertele. 25 Jahre: Christian Kaschel, Eugen Schantini, Denise Fink, Michael Hörmann, Angela Hörmann, Rolf Hörmann, Margit Hörmann, Marie-Luise Klement, Peter Klement, Walter Heß, Lydia Fischer, Irene Fischer, Walter Schmidt, Severin Kolb und Vinzenz Kolb.

Lesen Sie auch: Ins Reporterleben geschlittert - So berichtet Christoph Salger von den Partien der Pirates