ESV Buchloe eröffnet die Bayernliga gegen Miesbach

Der Spielplan für die Eishockey-Bayernliga steht. Der ESV Buchloe darf in der Sparkassenarena gegen Miesbach die Saison eröffnen.

06.09.2022 | Stand: 04:59 Uhr

Der Bayerische Eissportverband hat den Spielplan für die neue Bayernligasaison veröffentlicht. Und dabei starten die Buchloer mit einem echten Highlight in die neue Spielzeit: Denn die Piraten dürfen die Saison mit dem offiziellen Eröffnungsspiel beginnen.

TEV Miesbach gastiert zum Eröffnungsspiel der Eishockey-Saison in Buchloe

Am Samstag, 1. Oktober, gastiert ab 18 Uhr der amtierende Vizemeister TEV Miesbach in der Buchloer Sparkassenarena. Alle Vereinsvertreter der 15 Bayernligisten werden an diesem Abend in der größtenteils fertig sanierten Buchloer Eishalle zu Gast sein – und hoffentlich auch ein großes Publikum.

Anschließend treffen die Buchloer in Hin- und Rückspiel auf die weiteren 13 Mannschaften der BEL, worunter auch das Allgäu-Derby gegen den ESC Kempten (6. November) sowie die Vergleiche gegen die Nachbarn Schongau (21. Oktober) und Königsbrunn (22. Januar) sind.

EV Pegnitz ist neu in der Eishockey-Bayernliga

Neu mit dabei ist der Ligarückkehrer EV Pegnitz, der aus der Landesliga aufgestiegen ist und am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Gennachstadt gastiert.

Wer dann Ende Januar nach 28 Spieltagen unter den Top 8 Mannschaften der Tabelle steht, darf sich über den vorzeitigen Ligaverbleib und das Erreichen der Aufstiegsrunde freuen. Die Hauptrundenplätze 9 bis 15 werden in einer Einfachrunde hingegen die beiden Absteiger ausspielen. Die Vorbereitungsspiele beginnen am Freitag, 9. September, ab 20 Uhr (ESV Buchloe - EC Pfaffenhofen).

