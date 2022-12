Heimniederlage des ESV Buchloe wird zur Nebensache

Verletzung von Michal Petrak überschattet das Spiel des ESV Buchloe gegen den ESC Geretsried. Was passiert ist und wie es dem Stürmer geht.

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend eine weitere Heimniederlage einstecken müssen. Doch nach dem 2:3 (1:2/0:0/1:1) gegen den ESC Geretsried geriet der Spielausgang auf beiden Seiten nur Nebensache. Die Partie wurde durch die schwere Verletzung des Buchloer Topscorers Michal Petrak überschattet.

Buchloer Topscorer Michal Petrak prallt gegen Pfosten und muss ins Krankenhaus

Nach 34 Minuten wurde es totenstill in der Buchloer Halle: Der Topscorer der Pirates war ungebremst an den Pfosten des Gästetors geprallt. Minutenlang leistete der ESV-Mannschaftsarzt, Georg Hessel, Erste Hilfe, ehe Petrak mit der Trage vom Eis und danach ins Krankenhaus gebracht wurde.

„Wir hatten zum Glück einen eigenen Mannschaftsarzt vor Ort“, sagte Florian Warkus, Zweiter Vorsitzender des ESV Buchloe, am Tag nach dem Unfall gegenüber unserer Redaktion. Petrak habe schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers davongetragen und falle deshalb sicher eine zweitlang aus.

ESV Buchloe kann Rückstand gegen Geretsried nicht mehr drehen

Minutenlang war die Partie nach dem Zwischenfall unterbrochen worden, ehe die zweite Drittelpause vorgezogen wurde. Anschließend entschieden sich beide Teams dafür, das Spiel fortzusetzen, wobei die Buchloer den 1:2-Rückstand nicht mehr drehen konnten.

Schon im ersten Drittel kamen die Pirates nicht wirklich ins Spiel, obwohl sie im Kampf um Platz acht eigentlich dringend einen Heimsieg benötigt hätten. Die spritziger wirkenden Gäste machten den Hausherren das Leben gehörig schwer und gingen mit dem ersten Powerplay durch Daniel Bursch in Führung (10.). Alexander Krafczyk traf nur vier Minuten später zum 1:1 (13.), doch Sicherheit bekamen die Buchloer auch dadurch nicht in ihr Spiel. So waren es erneut die Gäste, die noch vor der Pause in Front gingen – wieder in Überzahl. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis hatte Dominic Fuchs zum 1:2 getroffen (19.).

Auch im Mitteldrittel war das Spiel des ESV Stückwerk. Ein Sololauf von Michal Petrak war einer der wenigen Höhepunkte. Doch letztlich fand der Puck auch hier den Weg nicht über die Linie (25.).

Erneuter Führrungstreffer der Riverrats kostet die Piraten drei wichtige Punkte

Nach Petraks Verletzung und nach Ende der zweiten Drittelpause wurde die Partie mit halbstündiger Unterbrechung fortgesetzt. Für beide Teams – vor allem für die Buchloer – war das natürlich kein einfaches Unterfangen. Aber die Piraten versuchten nochmals alles, um das Ruder herumzureißen – auch für ihren verletzten Kollegen. Dementsprechend groß war der Jubel, als Robert Wittmann nach 51 Minuten den Puck zum 2:2 förmlich ins Tor arbeitete.

Dass es am Ende aber auch sportlich gesehen ein gebrauchter Abend wurde, unterstrichen nur wenige Minuten später die Riverrats: Geretsried gelang durch Klaus Berger der Siegtreffer (56.), der den Freibeutern ganz wichtige Punkte kostete. Im Rennen um die Top acht hat sich der Rückstand auf den begehrten achten Rang nun auf satte sieben Punkte erhöht.

