Generalprobe in heimischer Halle für den ESV Buchloe

Der ESV Buchloe bestreitet am Sonntag das letzte Vorbereitungsspiel zu Hause gegen den HC Landsberg, bevor es in der kommenden Woche ernst wird.

07.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Für die Piraten des ESV Buchloe steht am Sonntag bereits das letzte Testspiel an, bevor es eine Woche später ernst wird und die Bayernligasaison startet. Team und Trainer der Freibeuter können bei der Generalprobe nochmals unter Wettkampfbedingungen am Feinschliff arbeiten. Zu Gast ist dabei am Sonntag ab 18 Uhr in der heimischen Sparkassenarena der Nachbar HC Landsberg – gegen den haben die Freibeuter vor rund drei Wochen bereits mit 1:3 verloren.

ESV Buchloe spielt durchwachsene Vorbereitung

Ohnehin verlief die Vorbereitungsphase der Buchloer bis dato eher durchwachsen. Denn aus den bisherigen fünf Partien gingen die Piraten nur einmal als Sieger vom Eis. Nach der Auftaktniederlage gegen Ulm (1:2), dem 0:6 gegen Oberligisten Memmingen und dem 1:3 in Landsberg unterlagen sie am vergangenen Sonntag auch beim Landesligisten in Burgau mit 3:5. Dort zeigte die Mannschaft eine über weite Strecken eher magere Leistung, weshalb Trainer Christopher Lerchner die Zügel unter der Woche sicherlich nochmals angezogen hat. Denn zum Ligaauftakt am 15. Oktober erwarten die Freibeuter schließlich mit dem ERSC Amberg zum Start gleich eines der Schwergewichte.

Dass das Potenzial in der Mannschaft trotz der ergebnismäßig negativen Bilanz in der Vorbereitung auf jeden Fall vorhanden ist, haben die Rot-Weißen bereits bewiesen. Gegen den Oberligisten Memmingen zeigten sie trotz am Ende deutlicher Pleite einen aufopferungsvollen Kampf. Und auch beim bisher einzigen Sieg, dem 4:2-Heimerfolg über den Allgäuer Rivalen ESC Kempten, stimmte am Ende nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Einsatz und das Engagement. Diese Leidenschaft, die mannschaftliche Geschlossenheit und Effektivität in der Offensive benötigen die Buchloer auch in Zukunft, wenn sie in der bestens besetzten Eishockey-Bayernliga bestehen wollen.

HC Landsberg hat in der Vorbereitung auf die Eishockeysaison schon drei Siege errungen

Doch bevor das erste Punktspiel auf den ESV wartet, steht zunächst an diesem Wochenende noch das abschließende Testspiel gegen den HC Landsberg auf dem Programm. Die Oberbayern haben im Vergleich zu den Piraten schon drei Siege errungen. Neben dem 3:1-Hinspielerfolg siegten die Riverkings am vergangenen Wochenende auch im Doppelvergleich gegen die Devils Ulm zweimal (4:1 und 5:3). Einzig gegen den Oberligisten und letztjährigen Ligakonkurrenten EV Lindau verloren sie mit 2:6. Somit scheinen die Lechstädter nach ihrem freiwilligen Rückzug aus der Oberliga ganz gut gerüstet zu sein für die Rückkehr in der BEL, auch wenn sie im Sommer folglich einen recht großen Umbruch im Kader zu kompensieren hatten.

Auf die Buchloer wartet also nochmals ein anspruchsvoller Gegner, gegen den sich die Gennachstädter am liebsten für die Hinspielniederlage revanchieren wollen. Denn auch wenn verkorkste Generalproben im Volksmund ja eigentlich als gutes Omen dienen, wollen sich die Piraten sicherlich mit einem Erfolgserlebnis das nötige Selbstvertrauen holen, um anschließend gut gerüstet in die neue Bayernligaspielzeit starten zu können.

