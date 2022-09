ESV Buchloe und HC Landsberg - Wenn einstige Rivalen kooperieren

Der ESV Buchloe und der HC Landsberg arbeiten künftig im Eishockeysport zusammen - und treffen am Dienstag in der Sparkassenarena aufeinander.

Nach dem 3:2-Auftaktsieg in der Testspielphase gegen Pfaffenhofen am Freitag steht diese Woche für die Buchloer Piraten das nächste Duell vor heimischem Publikum auf dem Programm: Zu Gast ist am Dienstagabend ab 19.30 Uhr der HC Landsberg. Vor einigen Jahren noch Rivale in der Bayernliga arbeiten beide Teams ab sofort enger zusammen. Deshalb ist das Vorbereitungs-Derby gegen den Oberligisten zugleich ein Aufeinandertreffen mit dem künftigen Kooperationspartner.

ESV Buchloe und der HC Landsberg treffen in der Vorbereitung aufeinander

Für beide Teams kann man diese Zusammenarbeit als Win-Win-Situation bezeichnen. Denn einerseits können die Buchloer auf einige junge, motivierte Spieler des Oberligisten zurückgreifen. Andererseits bekommen auch junge Spieler des ESV die Möglichkeit, bei den Riverkings Oberligaluft zu schnuppern. Die Verantwortlichen beider Vereine waren sich daher schnell einig, dass dies einen großen Mehrwert für beide Seiten hat – zumal man sich lange kennt. Denn der Landsberger Trainer Sven Curmann trug jahrelang das Piraten-Trikot und hat auch mit ESV-Trainer Christopher Lerchner schon zusammengespielt.

Das sagten die Verantwortlichen in Buchloe zur künftigen Zusammenarbeit

Die Buchloer Verantwortlichen sehen die neue Partnerschaft, die bereits seit April geplant wurde, absolut positiv: „Die Kooperation mit Landsberg ist sehr wichtig, damit wir unseren bekannten Weg, auf junge Spieler aus der Region zu setzen, weiter effektiv und nachhaltig verfolgen können“, sagt Zweiter Vorsitzender Florian Warkus. „Die Spieler des HCL haben die Möglichkeit, auf einem sehr guten Niveau die nächsten Schritte zu machen, sich zu entwickeln, und wir bekommen sehr gut ausgebildete Spieler, die uns helfen werden eine schlagfertige Mannschaft in der Bayernliga zu stellen.“

Auch schon in der vergangenheit kam es zwischen Buchloe und Landsberg zu vielen heißen Duellen auf dem Eis.

So werden die jungen HCL-Spieler Lucas Spindler (20), David Amort (20) – die beide gegen Pfaffenhofen schon debütiert haben – sowie Manuel Müller (18), Alexander Binder (20) und Luis Hegner (19) mit einer Förderlizenz ausgestattet und können so auch für die Gennachstädter auflaufen. Lucas Spindler und Manuel Müller haben schon im ESV-Nachwuchs gespielt. Auf Buchloer Seite darf sich Torhüterneuzugang Dominic Guran bei Bedarf am Lech beweisen.

Die Jugend soll profitieren

„Ebenso ist unsere Absicht, dass wir unsere jungen U20 und 1B-Spieler mit ins Team einbauen. Sie werden die gleiche Chance wie die Landsberger Förderlizenzspieler erhalten“, berichtet Warkus. „An dieser Stelle möchten wir den handelnden Personen des HCL danken und freuen uns sehr auf die Kooperation. Ein genauso großer Dank gilt aber auch unserem 1B-Trainer Christian ‚Blacky’ Schwarz, der diesen Weg mitgeht und unsere erste Mannschaft großartig unterstützt.“

