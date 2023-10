Testspiel zeigt: Beim ESV Buchloe ist noch Sand im Getriebe

Der ESV Buchloe verliert das Testspiel in Burgau mit 3:5 – und hat noch reichlich Arbeit vor sich bis zum Punktspielstart in der Eishockey-Bayernliga.

02.10.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Auf den ESV Buchloe wartet noch viel Arbeit bis zum Punktspielstart in der Eishockey-Bayernliga. Denn am Sonntagabend zogen die Piraten im vorletzten Testspiel beim Landesligisten ESV Burgau mit 3:5 (0:2, 2:1, 1:2) den Kürzeren. Und das auch durchaus verdient, da die Mannen von Trainer Christopher Lerchner über 60 Minuten einfach zu wenig zeigten und nicht an die gute Leistung aus dem Heimspiel gegen Kempten anknüpfen konnten.

Hausherren aus Burgau gehen nach nur drei Minuten in Führung

Schon der erste Abschnitt begann aus Buchloer Sicht nicht nach Wunsch: Nach gerade einmal dreieinhalb Minuten nutzten die Hausherren ihr erstes Überzahlspiel zum Führungstreffer durch Petr Ceslik. Auch danach blieben die Freibeuter in der Offensive viel zu blass, während die Burgauer noch vor der ersten Pause das 2:0 nachlegen konnten. David Ballner war der Torschütze, der Johannes Wiedemann im ESV-Kasten zum zweiten Mal überwand (15).

Ins Mitteldrittel starteten die Buchloer dann zumindest etwas engagierter, doch es haperte weiter in der Abschlussgenauigkeit. So hatte der erfahrene Philipp Schnierstein im Burgauer Kasten zwar wesentlich mehr zu tun, doch der Anschlusstreffer gelang den Freibeutern vorerst nicht. Erst nach 33 Minuten durften die Rot-Weißen jubeln. In doppelter Überzahl scheiterte Max Dropmann erst noch am Pfosten, ehe die Scheibe über Demeed Podrezov und Dropmann dann zu Alexander Krafczyk kam, der per Direktabnahme zum 1:2 traf.

ESV Buchloe übersteht zweifache Unterzahl nicht ohne Gegentor

Kurz darauf hatten die Buchloer eine zweifache Unterzahl zu überstehen, was nur teilweise gelang. Denn die Gastgeber stellten den alten Abstand wieder her. Einen Schuss von Mario Seifert von der Blauen Line fälschte Marvin Mändle im Slot noch unhaltbar für Fabian Strobel – der zur Halbzeit Johannes Wiedemann im Tor abgelöst hatte – ab (38.). Immerhin verkürzte Christian Wittmann vor dem letzten Seitenwechsel nochmals: Nachdem Alexander Krafczyk noch mit einem Alleingang an Schnierstein gescheitert war, drückte Wittmann den Puck zum 2:3 über die Linie (39.).

Somit war für die Gennachstädter im finalen Durchgang alles möglich, doch auf eine Aufholjagd sollten die Fans vergeblich warten. Dabei gelang in der 49. Minute noch der 3:3-Ausgleich durch Demeed Podrezov. Im Anschluss entwickelte sich dann aber ein Spiel mit offenem Visier, das am Ende die Burgauer sicherlich nicht unverdient für sich entschieden. Nachdem Fabian Strobel zunächst gegen den alleine durchgebrochenen Patrik Kozlik seine Vorderleute mit einer Glanztat vor dem abermaligen Rückstand bewahrte (52.), war er beim Treffer von Petr Ceslik machtlos (54.).

Die Hausherren gaben diese 4:3-Führung bis zum Schluss nicht mehr her – und legten mit einem Empty-Net-Treffer von Max Arnawa in der Schlussminute sogar noch zum 5:3-Endstand nach.

