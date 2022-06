125 Jahre Papierfabrik Ettringen: Pioniergeist an der Wertach

Die Papierfabrik in Ettringen feiert 125-jähriges Bestehen. Wie aus Holzstofffabrik einer der erfolgreichsten Produktionsstandorte des UPM-Konzerns wurde.

11.06.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Die Papierfabrik in Ettringen blickt auf 125 Jahre Firmengeschichte. Die 1897 in Betrieb genommene Holzstofffabrik entwickelte sich stetig weiter und gehört heute zu den erfolgreichsten Produktionsstandorten für grafische Papiere des finnischen UPM Konzerns. Mit Betrieb der Papiermaschine 5 beschäftigt die Firma rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gehört damit zu den größten Industriebetrieben in der Umgebung. UPM Ettringen betreibt am Standort noch eine Papiermaschine mit einer Gesamtkapazität von 300.000 Tonnen Papier pro Jahr.

