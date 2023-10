Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde feiert Gemeindefest

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Buchloe feiert traditionell zu Erntedank Gemeindefest. Was es heuer mit den Sojasprossen im Ernteertrag auf sich hat.

04.10.2023 | Stand: 05:13 Uhr

Das Gemeindefest findet in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Buchloe traditionell am Erntedank-Wochenende statt – so auch heuer. Beim familienfreundlichen Festgottesdienst um 11 Uhr war die Hoffnungskirche in Buchloe sehr gut besucht. Die musikalisch passende Umrahmung lieferte der Chor „Cantora“ von Anette Böckler mit Thomas Huether am Klavier. Im Altarraum gab es den Ernteertrag zu bewundern, der am Nachmittag meistbietend zugunsten von Brot für die Welt versteigert wurde.

Ausstellung "Was hat Soja mit Hunger zu tun" bis 8. Oktober in der Buchloer Hoffnungskirche

Auch Sojasprossen waren dabei, denn in der Kirche ist bis zum 8. Oktober eine Ausstellung zum Thema „Was hat Soja mit Hunger zu tun“ aufgebaut. Die Themen Fleischkonsum, Soja als Futtermittel, Regenwaldabholzung, Welternährung und globale Gerechtigkeit werden aufgezeigt und sollen zum Nachdenken über das eigene Konsumverhalten anregen. Das Umweltteam der Gemeinde holte die Ausstellung der Mission Eine Welt nach Buchloe.

Ab Mittag gab es eine vollwertige Verpflegung und die Stadtkapelle Buchloe spielte zur Unterhaltung. Den musikalischen Schlusspunkt bildete der Chor „S(w)inging Gospel“ von Annette Fait. Dazwischen stellten sich die Gruppen mit Gedichten oder Gesangseinlagen vor, Spiele und Quizblätter für alle Altersgruppen wurden angeboten.

