Simon Schütz spielt ab der kommenden Saison wieder für den ESV Kaufbeuren. Was der 23-Jährige über seine Rückkehr zu den Jokern sagt.

Von Manuel Weiss

07.06.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist irgendwie so, als wäre er nie weggewesen. Vergangene Woche besuchte Eishockeyspieler Simon Schütz für einige Tage seine neue Heimat Kaufbeuren. Schütz wird ab kommender Saison wieder für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 auflaufen – so wie schon zwischen 2015 und 2019. Damals als Förderlizenzspieler von Ingolstadt, künftig als fest bei den Buron Jokern unter Vertrag stehender Akteur.