Für die Firma Grob die Zukunft in China sichern

Andreas Kustermann aus Waal hat als Manager für das Unternehmen in Asien eine immens wichtige Aufgabe. Und der 32-jährige Allgäuer ist nicht der Einzige, der weltweit im Einsatz ist

30.01.2021 | Stand: 12:15 Uhr

Sie zählen zu den großen Helden unserer Zeit, aber kaum jemand weiß um ihre große Bedeutung: Techniker und Entwickler, die weltweit unterwegs bei den Kunden sind, ohne die es Tausende von Arbeitsplätzen in der Heimat nicht gäbe. Andreas Kustermann ist einer von vielen Grob-Technikern, die im Ausland für die Firma schwierige Projekte abwickeln. Seit einem halben Jahr lebt der 32-Jährige als Planungsingenieur in China. Der Waaler ist der Mann vor Ort beim Endkunden und muss sehen, dass neue Anlagen termingerecht und zuverlässig an den Start gehen.