Fabian Koziol vom ESV Kaufbeuren spricht über die nächsten Spiele

Die Buron Jokers empfangen am Sonntag den EC Bad Nauheim, am Freitag sind sie in Frankfurt zu Gast. Verteidiger Fabian Koziol blickt auf die bisherige Saison.

26.03.2021 | Stand: 09:42 Uhr

Höhen und Tiefen gab es in dieser Saison bei ESV Kaufbeuren-Verteidiger Fabian Koziol. Der gebürtige Füssener, 21 Jahre alt, stand in 33 von 45 Spielen für die Joker auf dem Eis. „Meine Saison war nicht so prickelnd am Anfang“, gibt der Defender unumwunden zu.

„Ich musste mich erst in das neue Spielsystem einfinden und auch selbst wieder auf die Spur bringen“, erklärt der aus dem Kaufbeurer Nachwuchs kommende Koziol. Ja, es hat gedauert, bis speziell die Abwehr mit den taktischen Überlegungen des im Sommer neu gekommenen Trainers Rob Pallin zurecht kam.

Seit Januar steht die Hintermannschaft deutlich sicherer, was auf recht simpel klingende Faktoren zurückzuführen sei, erklärt Koziol. „Wir stehen enger am Gegner, der Raum für den Gegner ist somit kleiner“, meint er. Um aber genau dort zu stehen, müsse das Spielsystem Pallins völlig auf die Spieler übergegangen sein.

Fabian Koziol: "Wir sind weiterhin fit"

Dass das letztlich zum Jahresstart passierte, kam gerade gelegen, ging dort doch die spielintensive Zeit los, in der die Joker nicht selten drei Matches pro Woche zu absolvieren hatten. „Wir sind weiterhin fit und halten auch das hohe Pensum durch“, sagt Koziol, wobei eben nicht auszuschließen wäre, dass bei derart vielen Matches in der kurzer Zeit mal auch die Energie flöten gehe.

Das Schlussdrittel gegen Bietigheim am zurückliegenden Montag kann als solches Exempel hergenommen werden. Hin und wieder würden dann auch Weh-Wehchen zwicken, sagt Koziol mit einem Schmunzeln. Etwas mehr als nur ein Weh-Wehchen plagt derzeit seinen Verteidiger-Kollegen Sören Sturm, der vergangenes Wochenende verletzt runter musste vom Eis. Bis zuletzt stand eine ganz exakte Diagnose noch aus, mit weiteren rund drei Wochen Pause ist bei Sturm zu rechnen. Dafür war Torwart Maximilian Meier zuletzt wieder auf dem Eis aktiv, vermutlich kommt ein Einsatz des Schlussmanns in der direkten Zukunft aber noch zu früh.

Fabian Koziol schaut nicht regelmäßig auf die Tabelle

Die Joker spielen am Freitagabend ab 19.30 Uhr in Frankfurt, am Sonntag empfangen sie ab 17 Uhr die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Mit Blick auf die Tabelle sind beide Matches spannend. Frankfurt ist direkter Tabellennachbar. Als Fünfter haben sie fünf Zähler Vorsprung vor den Allgäuern, jedoch noch zwei Partien mehr ausstehend.

„Ich denke eher von Spiel zu Spiel“, sagt Koziol und verneint somit, regelmäßig auf die Tabelle zu schauen. „Klar wäre es schön, noch das Play-Off-Heimrecht zu holen“ spricht der 21-Jährige über den acht Punkte entfernten vierten Platz. In erster Linie aber gelte es, den derzeitigen sechsten Rang zu halten. Dass der ESVK nun auf die Zielgerade der laufenden Hauptrunde eingebogen ist – nur sieben Spiele stehen noch aus – merke man als Spieler angesichts der vielen Matches derzeit gar nicht wirklich, plaudert Koziol aus dem Nähkästchen.

Die Corona-Zeit ist eine schwere Zeit für Verhandlungen

Das Saisonende ist also nah - und für Koziol stellt sich dann auch die Zukunftsfrage. Gespräche mit dem ESVK bezüglich der vertraglichen Situation habe es schon gegeben, bestätigt der 21-Jährige. Fix sei aber nichts. „Einem Spieler wäre es immer recht, bald einen Vertrag zu unterschreiben. Die Vereine müssen in diesen Zeiten aber sehr genau über das Geld nachdenken. Daher kann es aktuell wohl bei vielen Spielern etwas dauern“, sagt Koziol.

