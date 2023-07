Fahranfängerin leistet sich kapitalen Fehler - Auto ist Totalschrott

Eine Fahranfängerin gerät mit ihrem Auto nach einem Fahrfehler in einer Kurve bei Jengen ins Schleudern und prallt gegen einen Baum. Die Frau bleibt unverletzt.

09.07.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Einen Fahrfehler leistete sich am Samstagmittag eine 19-jährige Fahranfängerin in der Gemeinde Jengen, der zu einem Totalschaden an ihrem Auto geführt hat.

Eine Böschung hinab, dann gegen einen Baum

Die Frau fuhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Jengen in Richtung Ketterschwang, berichtet die Polizeiinspektion Buchloe. Kurz nach dem Solarpark bei dem Ortsteil Koneberg geriet die junge Frau mit ihrem Wagen im Kurvenbereich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts auf das Bankett. Dadurch rutschte ihr Pkw eine rund 1,5 Meter tiefe Böschung hinab und prallte schließlich mit der Beifahrerseite gegen einen Baum, an dem er zum Ruhen stehen. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. An ihrem Auto entstand dagegen wirtschaftlicher Totalschaden – und zwar in Höhe von etwa 3000 Euro.