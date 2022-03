Fahrradfreundlichkeit in Buchloe: Wer A sagt, muss auch B sagen

Warum die Buchloer Stadträte beim Thema Fahrradfreundlichkeit Farbe bekennen sollten.

09.03.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Buchloe will fahrradfreundlicher werden. Klingt gut. Doch wollen die Stadträte das wirklich? Einerseits stimmen sie zu, einer Arbeitsgemeinschaft beizutreten, von der sie sich neue und gute Erkenntnisse in Sachen Fahrradfreundlichkeit erhoffen – und zwar fast für lau. Lediglich die Frage nach einem „Fahrradbeauftragten“ wäre noch zu klären. Dabei zählen die Entscheidungsträger ganz offen auf Bürger, die sich wie bisher ehrenamtlich engagieren.

Wo ein Wille, da ein Weg

Geht es andererseits aber ans Eingemachte, sieht die Sache schon anders aus. Der Antrag von sieben Stadtratsmitgliedern für eine „unechte Fahrradstraße“ mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 blitzte ab. Und zwar deutlich. Rechtliche und bauliche Bedenken brachte die Verwaltung dagegen vor, zuhauf. Damit mögen die Beamten prinzipiell Recht haben. Doch wo ein Wille, da ein Weg. Wie es gehen kann, machen Städte aus der Nachbarschaft vor: Bad Wörishofen etwa oder Landsberg. Dort gilt Tempo 30 auf Hauptstraßen, die weitaus mehr frequentiert sind, als die Münchener Straße in Buchloe.

Antragsteller schossen übers Ziel hinaus

Mit ihrem Antrag, eine „unechte Fahrradstraße“ auf der Südspange zwischen dem Kreisverkehr am Bahnhof und dem an der Landsberger Straße einzurichten, schossen die Antragsteller möglicherweise etwas über’s Ziel hinaus. Das räumten einige von ihnen in der Sitzung bereits ein. Vielleicht wäre es taktisch klüger gewesen, sich auf Tempo 30 und Schutzstreifen für Radler zu beschränken. Damit wäre man auch dem Ansinnen von vielen Anwohnern entgegengekommen, die sich genau diese Geschwindigkeitsreduzierung wünschen. Die gibt es auf der Verlängerung der Münchener Straße im Norden übrigens längst, auf der Schwabmünchener Straße gilt Tempo 30. Es ist nicht zu spät, einen neuen Anlauf zu starten. Meinen es die Stadträte wirklich ernst damit, die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und fahrradfreundlicher zu werden, dann müssen sie Farbe bekennen. Wer A zur „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ sagt, der muss auch B sagen und echte Maßnahmen ergreifen, selbst wenn’s was kostet – und sei es nur die eigene Überwindung.

