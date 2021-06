Raus an die frische Luft: Diese Veranstaltungen organisiert der Buchloer Familienstützpunkt

Der Familienstützpunkt Buchloe organisiert Exkursionen und Workshops für Eltern und Kinder. An der frischen Luft wird auch spielerisch gelernt.

In den kommenden Wochen hat der Familienstützpunkt Buchloe folgende Veranstaltungen für Familien im Freien geplant.

„Väter und ihre Kinder auf den Spuren des alten Buchloes“ am Samstag, 26. Juni, 17 bis 18 Uhr.

In Kooperation mit dem Heimatverein Buchloe lädt der Familienstützpunkt Väter mit ihren Kindern ein, Buchloe von einer anderen Seite zu erleben. Treffpunkt ist am Seiteneingang des Heimatmuseums (Rathausplatz 9). In einer Pressemeldung schreiben die Veranstalter: „Wir erkunden gemeinsam historische Plätze und erfahren in spannenden Geschichten mehr über die Geschichte der Stadt und ihre Bewohner.“ Zielgruppe sind Väter mit ihren Kindern ab sechs Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Raus in die Natur und an die frische Luft!“ am Dienstag, 6. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr.

Zusammen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten organisiert der Familienstützpunkt einen Bewegungsnachmittag im Buchloer Stadtwald. Spielerische Bewegungen in der Natur fördern eine gesunde Entwicklung und machen Kinder stark, so die Veranstalter. Eltern bekommen Ideen für Spiel und Spaß mit Alltagsmaterialien, die auch bei Regen die Sonne scheinen lassen. Die Referentin verlässt mit den Teilnehmern vorgegebene Wege, sodass das Gelände meist nicht für Kinderwagen geeignet ist. Zielgruppe sind Kinder ab zwei Jahren und Eltern. Treffpunkt ist am Parkplatz des Schützenheims, Schießstattstr. 21, Buchloe. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Naturerleben für Mütter und Töchter“ – ein Erlebnisnachmittag am Donnerstag, 15. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr.

Von Frühjahr bis in den Herbst sind sie in fast jeder Grünfläche zu finden: Gänseblümchen. Kaum einer kennt die vielen Heilkräfte dieser Blume. „Gemeinsam wollen wir eine Teemischung zusammenstellen und einen Lippenbalsam selbst herstellen“, informiert der Familienstützpunkt. So können Töchter und ihre Mütter einen besonderen gemeinsamen Nachmittag erleben.

Zielgruppe sind Mädchen von acht bis 14 Jahren mit ihren Müttern. Jede Teilnehmerin soll 4 Euro Teilnehmergebühr am Kurstag mitbringen. Treffpunkt ist am Kinderschutzbund Buchloe, Adolf-Müller-Str. 7.

Johanniskraut das „Zaubermittel“ – ein Familiennachmittag am Dienstag, 20. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr.

Im Buchloer Stadtwald begeben sich Teilnehmer gemeinsam mit Referentin Elke Reßle auf die Suche nach dieser wirksamen Heilpflanze. Es werden die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt und selbst Johanniskrautöl hergestellt, das als „Zaubermitttel“ gilt und in jeder Familienapotheke vielfältig einsetzbar ist. Teilnehmer brauchen ein verschließbares kleines Glas, ein Brettchen und eine Decke. Zielgruppe sind Eltern mit ihren Kindern ab sechs Jahren. Treffpunkt ist am Parkplatz des Schützenheims, Schießstattstr. 21, Buchloe.

