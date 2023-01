Faschingsumzüge, Bälle und Feiern: Das ist 2023 in Buchloe und Waal geboten

Nach der langen Corona-Pause kehrt der farbenfrohe Faschingstrubel zurück – auch in Buchloe und der Region. Doch ein Wermutstropfen bleibt.

Wenn allerorten Menschen in bunten Kostümen unterwegs sind, Konfetti durch die Luft wirbelt und Krapfen über die Bäckereitheken gehen, ist Faschingszeit. Nach zwei Jahren Corona-Pause kehren dieses Jahr die Narren zurück. In Waal laufen die Vorbereitungen für den Umzug am Faschingssonntag bereits auf Hochtouren und die Showgruppe der Buchlonia kann es kaum erwarten, ihre neuen Tänze zu präsentieren. Doch auf eine beliebte Feier müssen die Buchloer auch heuer verzichten: Der Rote Meile Ball fällt 2023 erneut aus.

„Das wird dieses Jahr leider, leider nichts“, sagt Martin Kögl, Schriftführer der Etosha Elephants. Seit etwa 20 Jahren organisiert der Hobby-Eishockey-Verein den Faschingsball mit Kultcharakter. Ein Missverständnis habe zur Absage geführt, schildert Kögl. Der Verein sei davon ausgegangen, dass der sanierungsbedürftige Stadtsaal nicht mehr als Veranstaltungsort zur Verfügung stehe. Das war, wie sich zeigte, ein Irrtum.

Rote Meile Ball in Buchloe fällt 2023 erneut aus

Allerdings erfuhren die Etosha Elephants erst kurz vor Weihnachten, dass die Rote Meile 2023 im Stadtsaal stattfinden könnte. Für die Organisation sei so nicht mehr genügend Zeit geblieben. Zumal einige Helfer und Helferinnen die Faschingstage bereits anderweitig verplant hatten. Mit Blick auf 2024 laute daher der Vorsatz: „Nächstes Mal wollen wir wieder früher in die Planungsphase einsteigen.“

Derweil ist die Vorfreude in Waal groß. Traditionell ziehen alle zwei Jahre bunte Faschingsgruppen durch die Marktgemeinde und sorgen für gute Laune. Doch die Corona-Pandemie hat auch diesen Rhythmus etwas durcheinander gebracht. 2021 fiel der Umzug aus, zuletzt fand er 2019 statt. Heuer ist es nun wieder so weit. „Alle freuen sich riesig“, sagt Manfred Kratzer vom Förderverein der Wasserwacht, der die Faschingsveranstaltungen gemeinsam mit der Waalonia organisiert.

Faschingsumzug in Waal: Termin, Route, Regeln

Das bunte Spektakel beginnt am Faschingssonntag, 19. Februar, um 13.33 Uhr. Eine Besonderheit in diesem Jahr: 2023 gibt es sowohl in Waal als auch in Igling einen Umzug. Zuvor hatten sich die beiden Kommunen immer abgewechselt. Beim Faschingstreiben in der Marktgemeinde wirkten zuletzt 30 bis 35 Gruppen mit, schildert Kratzer. Motorisierte Fahrzeuge und Tiere sind tabu, ansonsten gilt: „Die Themen müssen passen und die Maskerade muss gut sein.“

Die Mitwirkenden starten am Theaterparkplatz und laufen quer durchs Dorf, auch am Seniorenheim vorbei, um den Bewohnern eine Freude zu bereiten. Am Marktplatz endet der Umzug, dort wird zudem ein großes Partyzelt aufgebaut. Trotz der langen Pause habe Kratzer „keine Bedenken, dass zu wenig Leute kommen“. Im Gegenteil. Er rechnet mit sehr vielen Gästen, auch bei den großen Feiern. „Jeder will fortgehen, jeder hat Nachholbedarf.“

Showtanzgruppe der Buchlonia ist im Fasching viel unterwegs

Dieser Einschätzung schließt sich Michaela Barthelmes an. „Man merkt nach der Corona-Zeit, dass jeder total Lust drauf hat“, sagt die Zweite Vorsitzende der Buchlonia. Ihr Kalender ist in den nächsten Wochen gut gefüllt. Mit dem Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt beginnt die Saison für die Showtanzgruppe. Anschließend stehen zahlreiche Umzüge an: Kirchheim, Ettringen, Igling, Ronsberg, Marktoberdorf.

Während viele Vereine Nachwuchssorgen plagen, freue sich die Buchlonia über einen regen Zulauf. „Wir sind in der Corona-Zeit sogar gewachsen“, sagt Barthelmes. Um trotz der vielen Absagen in den vergangenen Jahren für Faschingsstimmung zu sorgen, hat sich der Verein einiges einfallen lassen – beispielsweise einen virtuellen Kostümwettbewerb.

Fasching 2023 in Buchloe und der Region: Die Termine im Überblick

