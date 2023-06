Auf den Abstieg folgt der personelle Umbruch beim FC Buchloe

Nach dem Abstieg der Buchloer in die Kreisklasse folgt ein Umbruch. Neben fünf Spielern verlässt Trainer Thomas Göttle den FCB. Ersatz steht jedoch schon fest.

10.06.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Der FC Buchloe ist in die Kreisklasse abgestiegen. Nun steht ein Umbruch an – auch personell. Jürgen Weise wird neuer Trainer, zudem soll der bisherige Kapitän der SpVgg Kaufbeuren den Gennachstädtern helfen.

Wenig überraschend hatte der FC Buchloe seine Saison nicht so geplant, wie sie gelaufen war. Genau wie schon 2018/19, als der FCB schon einmal Kreisligist gewesen war, folgte nämlich auch diesmal der direkte Abstieg – als Tabellendreizehnter. Es war vor allem ein sehr schwacher Start in der Kreisliga im Spätsommer 2022, der den Buchloern immer nachhing. Nach acht absolvierten Matches hatte der FCB gerade einmal vier Punkte auf dem Konto. Deutlich besser lief es dann im Frühjahr 2023. Aus den acht letzten Spielen der Saison nahmen die Buchloer elf Zähler mit. Doch insgesamt hat es nicht zum Klassenerhalt gereicht.

Viele Verletzungen und Offensiv-Schwäche verantwortlich für den Abstieg der Buchloer

Neben Verletzungen machte Vereinsvorsitzender Christian Hoppe insbesondere die schwache Offensive der Buchloer als Grund für den Abstieg aus. Das belegen auch die Zahlen: Gerade einmal 38 Tore schoss Buchloe, nur Mit-Absteiger Dickenreishausen war vor dem gegnerischen Tor noch weniger treffsicher. Dass die Defensive den Anforderungen der Kreisliga durchaus standhielt, wie 54 Gegentore belegen, half da nicht viel. Acht Teams der Liga mussten den Ball öfter aus dem eigenen Netz holen als der FCB.

Der richtet den Blick nun nach vorne und muss bis zum Vorbereitungsstart, der am 29. Juni erfolgen soll, einen Umbruch managen. Fünf Spieler werden den Verein verlassen: Torwart Peter Flöring geht ebenso wie die Abwehrspieler Christian Fischer und Thomas Winter. Auch Dominik Zinner (Sturm) will die Fußballschuhe künftig nicht mehr für den FCB binden. Mittelfeldspieler Lukas Göttle ist ein weiterer Abgang – und mit ihm hört dann auch sein Vater, Trainer Thomas Göttle, auf. Dieser war vergangenen Sommer nach seiner Herzerkrankung wieder ins Traineramt eingestiegen, wird den FCB in der kommenden Kreisklassen-Saison aber nicht mehr coachen.

Jürgen Weise wird neuer Trainer des FC Buchloe

Neuer Übungsleiter wird stattdessen Jürgen Weise, der zuletzt unter anderem für Schwaben Augsburg II an der Seitenlinie stand, die Kreisliga aber von seiner Zeit in Bad Wörishofen (Saison 19/21) kennt. Er habe einen guten Eindruck gemacht und sei zudem auch Stützpunkttrainer, zeigte sich Christian Hoppe vom neuen Chef an der Seitenlinie überzeugt.

Nun gilt es, weitere Neuzugänge zu finden. Klar ist, dass der bisherige Kapitän der SpVgg Kaufbeuren, Johannes Martin (28) zu den Top-Verpflichtungen der Buchloer zählt. Zudem würden auch einige A-Jugend-Spieler zur Ersten Mannschaft stoßen. Hier müsse man aber damit rechnen, „dass sie ein bisschen Zeit brauchen werden“, erklärte Hoppe. Zeit gibt sich auch der Verein an sich. Natürlich will er es nochmals wissen und abermals in die Kreisliga aufsteigen. In der übernächsten Saison ist das konkrete Ziel. 23/24 heißt es für den personell veränderten FC Buchloe zunächst einmal: „Oben mitspielen“.

