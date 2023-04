FC Buchloe darf den Kopf nicht in den Sand stecken

Buchloer Fußballer kassieren in Memmingerberg erneut eine 1:5-Niederlage. Noch stehen fünf Spieltage an, um den Kreisliga-Klassenerhalt zu schaffen.

24.04.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Das Sonntagsspiel beim SV Memmingerberg startete für die Fußballer des den FC Buchloe unter keinem guten Vorzeichen: Trainer Thomas Göttle musste erneut einige Absenzen verkraften und die Mannschaft zum wiederholten Mal neu formieren. Das ist in dieser Phase der Punkterunde nicht förderlich. Am Ende stand es 5:1 für die Gastgeber. Noch hat der FCB als aktuell Drittletzter an den restlichen fünf Spieltagen die Möglichkeit, doch noch den Klassenerhalt in der Kreisliga zu schaffen. Der Abstand zum Viertletzten, dem TSV Kirchheim, beträgt allerdings sieben Punkte, wobei Kirchheim zwei Spiele weniger ausgetragen hat.

Buchloer Torwart rutscht weg

Auf tiefem Boden passierte in der ersten Viertelstunde gegen Memmingerberg zunächst nicht viel. Bei einem Torabstoß rutschte FCB-Torwart Marco Plank leicht weg und der Ball landete unglücklich beim Gegner. Dieser hatte dann keine Mühe, zum ersten Treffer einzuschießen.

Nach einer unruhigen Startphase hatte man das Gefühl, die Buchloer könnten das Spiel beruhigen und ein wenig kontrollieren. Doch ein Ballverlust im Spielaufbau brachte den SVM in Ballbesitz und es stand 2:0. Fünf Minuten später gab es einen Freistoß für die Heimmannschaft in einer eher ungefährlichen Position, doch der Ball fand überraschend den Weg ins Tor zum dritten Treffer. Damit war das Spiel fast schon entschieden. Mit dem Halbzeitpfiff fiel dann doch noch ein Treffer für den FCB. Nach einem Eckball erzielte Kapitän Patrick Zinner mit einem schönen Kopfball das Tor.

Buchloe darf sich noch nicht aufgeben

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild wie vor der Pause. Zwischen der 65. und 75. Minute fielen noch zwei weitere Treffer für die Heimelf zum deutlichen 5:1-Heimerfolg. Diese Partie war ein Spiegelbild vieler Auswärtsspiele des FCB. Die Gegner sind nicht übermächtig; sie spielen aber ganz einfach, unkompliziert, etwas mutiger und entschlossener. Noch stehen fünf Spieltage an und es wäre fatal aus Buchloer Sicht, jetzt schon den Kopf in den Sand zu stecken.

FCB: Marco Plank, Thomas Beigl, Valentin Müller, Thomas Winter, Michael Keller, Bastian Böck, Marcel Halder, Dominik Zinner, Patrick Zinner, Manuel Scherers, Loris Hoti. (js)