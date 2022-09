FCB will zurück in die Erfolgsspur

Nach einer vermeidbaren Niederlage gegen Viktoria Buxheim will der FC Buchloe in Oberbeuren endlich wieder siegen. Für die Zweite geht's nach Böhnen.

17.09.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Nach einer ärgerlichen Niederlage beim Mittwochspiel in der Kreisliga muss die Erste Mannschaft des FC Buchloe am Sonntag in Oberbeuren antreten.

Unter der Woche unterlag der FCB den Gästen des FC Viktoria Buxheim mit 0:2. Im Gegensatz zum Spiel am vergangenen Wochenende spielte die Elf von Trainer Thomas Göttle eine engagierte und entschlossene Partie. Doch diesmal kann man mit Fug und Recht behaupten, dass einfach das entscheidende Quäntchen Spielglück gefehlt hat. Unter Flutlicht versuchte die Heimelf von Anfang an das Heft in die Hand zu nehmen. Bereits nach zehn Minuten rettet der Pfosten für die Gäste.

Unglückliche Niederlage: FC Buchloer verliert gegen Buxheim

Der FCB bestimmte weiter das Spiel sodass die Gäste erstmals nach 30 Minuten Richtung Tor von Marco Plank kamen. Drei Minuten später dann die kalte Dusche: Ein Elfmeter für Buxheim, den Luca Wassermann sicher verwandelte. Nach der Pause bot sich das gleiche Bild. Der FCB griff unermüdlich an, versuchte alles, aber das Leder wollte einfach nicht über die Linie. Die Schlüsse scheitern entweder am Torhüter oder einem Abwehrspieler. Zu allem Überfluss übersah der Schiedsrichter ein klares Foulspiel im Strafraum der Gäste. Bis in die Nachspielzeit warf der FCB alles nach vorne – letztlich vergeblich.

Am Sonntag trifft der FCB auf Oberbeuren

Mit diesem, trotz der Niederlage, positiven Eindruck reist die Mannschaft am Sonntag zum TSV Oberbeuren. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Heimmannschaft Favorit in diesem Spiel ist. In der vergangenen Saison haben die Oberbeurer mit Müh und Not den Abstieg verhindert, nun spielen sie in den vorderen Tabellenregionen mit. Zudem haben sie mit Johannes Koller einen treffsicheren Angreifer in ihren Reihen. Nachdem am Mittwoch beim FCB weitere Ausfälle, beruflich und verletzungsbedingt, zu vermelden waren, hoffen die Trainer auf einige Rückkehrer. Anstoß auf der Sportanlage in Oberbeuren ist am Sonntag um 15 Uhr.

Machbare Aufgabe für die Zweite Mannschaft

Für die Zweite Mannschaft des FC Buchloe steht ebenfalls ein Auswärtsspiel an, und zwar bei der SG Wolfertschwenden/Böhen, die aktuell im Mittelfeld der Tabelle steht. Eine Aufgabe die für das Team von Trainer Timo Keppeler machbar sein sollte. Anpfiff ist um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Böhen bei Ottobeuren.

