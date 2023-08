FC Buchloe ist nach Saisonauftakt hoch motiviert

Für die Fußballer steht der zweite Spieltag in der jungen Saison an. Während Buchloe und die SG Jengen/Waal auswärts ran müssen, kickt Lamerdingen daheim.

12.08.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Nach dem guten Saisonauftakt in der Kreisklasse Allgäu II in Lamerdingen steht für den FC Buchloe die nächste nicht einfache Aufgabe in Blonhofen an. Die Heimelf ist mit einer Niederlage in Jengen in die Saison gestartet und wird deshalb alles daran setzen, die ersten drei Punkte einzufahren. Hinzu kommt, dass der FCB das letzte Aufeinandertreffen beider Teams vor zwei Wochen im Pokal klar gewonnen hat. Das dürfte zusätzliche Motivation sein und die Aufgabe für die Gäste nicht einfacher machen.

FC Buchloe will Schwung aus der Partie gegen den FSV Lamerdingen mitnehmen

Für den FC Buchloe gilt es, den Schwung aus der Partie in Lamerdingen mitzunehmen. Vor allem in der zweiten Hälfte zeigte die Mannschaft gute Ansätze, spielte mit Schwung und Engagement nach vorne. Wenn es der Mannschaft gelingt, die anfänglich gezeigte Nervosität abzulegen und die Zielstrebigkeit von Beginn an umzusetzen, dann dürfte einem spannenden Gastspiel im Kaltental nichts im Wege stehen. Auch wenn Urlaubszeit ist, dürfte Trainer Jürgen Weise eine konkurrenzfähige Elf aufs Feld schicken können. Beide Vereine haben sich auf eine Verlegung des Spiels auf Dienstag geeinigt, sodass die Partie nun also am 15. August, um 18 Uhr in Blonhofen angepfiffen wird.

Nach der Auftaktniederlage in Lamerdingen tritt der FCB II ebenfalls am Dienstag in Ettringen an. Gegner ist die SG Ettringen 2/Langerringen 4. Für die zweite Garnitur des FCB gilt es, die Niederlage in Lamerdingen vergessen zu machen und den ersten Punktgewinn anzustreben. Anpfiff zu diesem Spiel ist am Dienstag um 15 Uhr in Ettringen. (js)

Gegner des FSV Lamerdingen legte besseren Auftakt in die neue Fußballsaison hin

Der FSV Lamerdingenerwartet am kommenden Spieltag die SG FSV Kirchdorf/FC Rammingen. Die Kirchdorfer legten am ersten Spieltag einen Auftakt nach Maß hin und gewannen ihr Heimspiel gegen den SV Salamander Türkheim mit 4:0. Der Torschützenkönig aus der vergangenen Saison, Tim Rauscher, traf doppelt und half seinem Team, die Tabellenspitze zu erobern.

Anders erging es dem FSV, der vor 200 Zuschauern im eigenen Stadion gegen den FC Buchloe mit 0:3 das Nachsehen hatte. Die Gäste aus Buchloe waren an jenem Tag in ihren Aktionen vor dem Tor konsequenter und nutzten ihre Chancen besser als die Heimelf. Auch wenn die Niederlage am Ende zu hoch ausfiel, befinden sich die Lamerdinger aktuell auf dem vorletzten Platz. In der vergangenen Spielzeit konnten die Lamerdinger keine der beiden Partien gegen Kirchdorf/Rammingen gewinnen. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr in der FSV-Arena in Lamerdingen.

Die Reserve des FSV Lamerdingen empfängt am Sonntag ab 13 Uhr die Reserve der SG FC Rammingen/FSV Kirchdorf. Kann die Elf von Trainer Thomas Windschiegl an die Leistung aus dem Spiel gegen die Buchloer anknüpfen, könnte die Tabellenführung verteidigt werden. (dw)

SG Jengen/Waal spielt am Wochenende auswärts

Am zweiten Spieltag der Saison stehen für beide Teams der SG Jengen/ Waal Auswärtspartien an: Gemeinsam fahren die Kader von Robert Doll und Matthias Pfister am Sonntag nach Schöneberg. Nach dem Auftaktspieltag stehen auf beiden Konten drei Punkte, nun gilt es auswärts an den nächsten Punkten zu arbeiten. Ab 13.15 Uhr startet die Partie der Zweiten und ab 15 Uhr dann die Erste Mannschaft. Beide Teams freuen sich auch trotz langer Anreise auf einige Fans sowie Unterstützerinnen und Unterstützer.

