Der FC Buchloe stürmt im Flutlicht gegen Mindelheim

Beflügelt vom vergangenen Sieg reist der FC Buchloe am Freitagabend zum Bezirksligaabsteiger TSV Mindelheim. Noch immer ist der Kader etwas ausgedünnt.

02.09.2022 | Stand: 11:45 Uhr

Kreisligist FC Buchloe tritt am Freitag auswärts gegen Bezirksligaabsteiger TSV Mindelheim an. Die Gastgeber sind bislang eher schlecht in die Saison gestartet – mit einem Punkt stehen sie in der Tabelle weit unten. Nach dem Abstieg hatte der TSV einen Aderlass zu verkraften und muss sich unter dem neuen Trainer Edin Kahric erst neu finden. Das Spiel am vergangenen Wochenende bei Memmingen-Ost gab das Team nach einer 1:0-Führung noch mit 1:3 ab.

FC Buchloe trifft auf TSV Mindelheim

Auf der anderen Seite hat sich der FC Buchloe durch den 2:0-Sieg gegen den TSV Kirchheim in der Tabelle ein wenig Luft verschafft. Mit diesem Schwung sollten sie auch in die nächsten Partien starten – dessen scheint sich die Mannschaft bewusst. Wegen vieler Ausfälle und angeschlagener Spieler trainierte der FCB in dieser Woche etwas reduziert, sodass die verbliebenen Akteure sich auskurieren können. Denn am Wochenende stehen dem Trainerteam nicht alle Spieler zur Verfügung. Doch der breite Kader gibt den Trainern die Möglichkeit, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Feld zu schicken. Anstoß im Stadion in Mindelheim ist am Freitag, 2. September, um 20 Uhr. Lesen Sie auch: Mit der Kamera auf dem Buchloer Fußballplatz unterwegs

Die Zweite des FCB möchte gegen den SV Ungerhausen II/TV Erkheim III bestehen

Ebenfalls am Freitagabend, aber zuhause trifft die zweite Mannschaft des FCB auf den SV Ungerhausen II/TV Erkheim III. Nach dem deutlichen Sieg vergangene Woche gilt es, nicht nachzulassen. Denn auch der kommende Gegner ging aus der jüngsten Partie mit 3:2 siegreich hervor und steht nun mit sechs Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Anpfiff ist um 18.30 Uhr in Buchloe.

