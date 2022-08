FC Buchloe holt zum Startschuss in der Kreisliga einen Punkt

Unentschieden spielt der FC Buchloe zum Auftakt der Saison gegen den SV Oberegg. So lief das erste Kreisliga-Spiel.

08.08.2022 | Stand: 17:53 Uhr

Zum Auftakt der Kreisliga-saison holte der Aufsteiger FC Buchloe einen Punkt durch ein insgesamt gerechtes 0:0 beim SV Oberegg.

Beide Mannschaften begannen vorsichtig. Die Heimelf versuchte, überwiegend mit weiten Bällen zu agieren, was Buchloe aber sicher verteidigen konnte. Im Lauf der ersten Hälfte ergaben sich auf beiden Seiten kaum Möglichkeiten, das Geschehen spielte sich überwiegend zwischen beiden Strafräumen ab. So ging es ohne Treffer in die Pause.

SV Oberegg nach Beginn der zweiten Halbzeit am Drücker - FCB verliert die Nerven nicht

Nach Wiederbeginn war zunächst die Heimelf am Drücker und versuchte, mit etwas mehr Tempo zum Erfolg zu kommen. Aber nach einer Viertelstunde hatte der FCB die Partie wieder im Griff und erspielte sich auch Möglichkeiten. So strich nach einem Freistoß ein Kopfball von Patrick Zinner nur knapp am Tor vorbei.

Zehn Minuten vor Ende erzielte Manuel Scherers ein schönes Tor ins obere Eck, allerdings ging dem Torschuss ein Handspiel voraus.

Schiedsrichter verweist Fußballer des Platzes

Als alle schon mit dem Schlusspfiff rechneten, wurde es unnötigerweise noch einmal hektisch: Tobias Huber versuchte, mit einer harten Attacke am gegnerischen Strafraum den Ball zu erreichen, und traf dabei den Abwehrspieler des SVO klar. Dieses Foulspiel wurde vom Schiedsrichter mit der roten Karte bestraft. Am Rande der folgenden Rudelbildung wurde ein weiterer Akteur des FCB wegen Schiedsrichterbeleidigung des Feldes verwiesen, allerdings ging dem ein Faustschlag eines Gegners vor den Augen des Assistenten voraus, der nicht bestraft wurde.

FCB: Marco Plank, Thomas Beigl, Valentin Müller, Marcel Halder, Michael Keller, Patrick Zinner, Bastian Böck, Dominik Zinner, Manuel Scherers, Patrick Bail, Murat Pamuk; Bank: Sven Negele, Tobias Huber, Matteo Sauter.

Zweite Mannschaft des FCB gewinnt 4:1

Erfolgreich ist die Zweite Mannschaft des FC Buchloe in die Runde gestartet. Das Team kehrte mit einem 4:1-Erfolg aus Unterrieden zurück. Nach einem 0:1-Halbzeitrückstand drehte die Elf das Spiel. Torschützen waren: Jakob Schmalholz, Urs Schall und Aliihsan Kuscali (2).

