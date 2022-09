Keine Treffer trotz guter Chancen - FCB unterliegt in Oberbeuren

Der FC Buchloe kassierte am vergangenen Sonntag gegen der TSV Oberbeuren die dritte 0:2-Pleite in Folge. Und das trotz drückender Überlegenheit.

19.09.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Am vergangenen Sonntag hat der FC Buchloe eine weitere Niederlage in der Kreisliga Allgäu Mitte hinnehmen müssen. Beim TSV Oberbeuren verlor das Team von Trainer Thomas Göttle mit 0:2.

Der FCB begann engagiert und war in den ersten 30 Minuten überlegen, konnte allerdings trotz guter Chancen kein Tor erzielen. Und wie so oft fiel dann mit der ersten echten Möglichkeit des gegnerischen Teams auch der erste Gegentreffer. Kurz vor dem Strafraum zog Fredrik Doll ab und der Ball zappelte im Netz – 0:1. Weitere Nachrichten aus dem Sport lesen Sie hier.

Buchloe unterliegt in Oberbeuren mit 0:2

In der 39. Minute fiel der zweite Treffer für die Hausherren. Johannes Koller traf den Innenpfosten und vor dort sprang der Ball unerreichbar ins lange Eck. Die beiden Treffer waren ein Paradebeispiel für Effizienz. Aus fast keinen Chancen erzielte Oberbeuren zwei Treffer. So musste der FCB erneut einem Rückstand hinterherlaufen. Die Heimmannschaft hingegen machte das, was bisher alle anderen Teams nach Führung gegen den FC Buchloe auch getan haben – sie verteidigte kompakt, auch mal robust, und ließ den Gegner kommen.

Mangenlde Durchschlagskraft lässt FCB verzweifeln

Der FCB spielte unentwegt nach vorne, konnte aber keine Durchschlagskraft entwickeln. Ein Angriffsversuch nach dem anderen rollte in Richtung Heimtor, rund um den gegnerischen Strafraum war aber Schluss.

Trotz weiterer guter Chancen – Patrick Bail zielte knapp übers Tor und ein Kopfball von Thomas Winter strich nur um Zentimeter am Pfosten vorbei – blieb dem FCB ein Tor verwehrt. Nach insgesamt 95 Minuten pfiff der souveräne Schiedsrichter Lukas Häring das Spiel ab und besiegelte damit die dritte 0:2-Niederlage des FCB in Folge.

Für Buchloe spielten: Marco Plank, Michael Keller, Valentin Müller, Manuel Asner, Thomas Winter, Patrick Bail, Luka Arezina, Marcel Halder, Manuel Scherers, Dominik Zinner, Murat Pamuk; Bank: Thomas Beigl, Sven Negele.

Zweite Mannschaft gewinnt souverän gegen die SG Wolfertschwenden/Böhen

Besser machte des die Zweite Mannschaft des FCB, sie siegte bei der SG Wolfertschwenden/Böhen mit 6:2. Torschützen waren: Urs Schall (2), Maximilian Dodl, Aliishan Kuscali, Taulant Berisha und Jürgen Kling. Damit festigte die Mannschaft den zweiten Tabellenplatz in B-Klasse Allgäu.

