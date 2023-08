FC Buchloe startet erfolgreich in die neue Saison

Zum Auftakt der Kreisklassen-Saison gab es ein Nachbarschaftsderby: Der FC Buchloe besiegt den FSV Lamerdingen mit 3:0. Die Tore fallen in den letzten Minuten.

07.08.2023 | Stand: 12:06 Uhr

Zum Kreisklassen-Saisonauftakt siegten die Fußballer des FC Buchloe mit 3:0 beim Nachbarn FSV Lamerdingen. Bei widrigsten Wetterverhältnissen spielte sich in der ersten Hälfte das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Beide Mannschaften taten sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden. Der böige Wind tat noch sein Übriges. Bis auf einen Pfostentreffer und zwei weitere gute Möglichkeiten des FC Buchloe war es eine fahrige, nervöse erste Halbzeit mit viel Stückwerk auf beiden Seiten. So ging es leistungsgerecht torlos in die Pause.

In der zweiten Halbzeit startet der FC Buchloe mit mehr Engagement

Nach dem Seitenwechsel spielte der FCB mit dem Wind auf seiner Seite und mit deutlich mehr Engagement. So verlagerte sich das Spielgeschehen mehr in die Hälfte der Heimmannschaft. Zunächst jagte Patrick Bail einen Freistoß knapp über das gegnerische Tor. In der 55. Minute wurde bei einem weiteren schnellen Angriff Johannes Martin schön auf halblinks freigespielt. Sein Abschluss wäre ohnehin ins Tor gegangen, wurde aber beim Abwehrversuch vom Verteidiger des FSV als Eigentor unerreichbar abgelenkt.

Bis rund zehn Minuten vor Spielende konnte der FCB den knappen Vorsprung sicher verwalten. Erst gegen Ende der Partie versuchte der FSV doch noch zum Erfolg zu kommen. Tatsächlich musste FC-Torwart Patrick Birovescu mit einer guten Reaktion gegen einen plötzlich frei stehenden Lamerdinger Stürmer klären.

Tore für den FC Buchloe fallen in den letzten Spielminuten

In den Schlussminuten fielen dann die beiden weiteren Tore zum klaren Erfolg für Buchloe: In der 90. Minute erzielte Felix Hessel mit einem strammen Schuss aus rund 23 Metern die Vorentscheidung. Der gleiche Spieler traf nach einer guten Kombination in der Nachspielzeit zum dritten Mal für die Gäste. Insgesamt ein verdienter Erfolg für den FC Buchloe mit Luft nach oben.

Für den FCB spielten: Patrick Birovescu, Michael Keller, Matteo Sauter, Marcel Halder, Thomas Beigl, Johannes Martin, Patrick Bail, Dominik Gröger, Manuel Scherers, Sven Negele und Eugen Kulla.

Für die zweite Mannschaft setze es eine 2:4-Niederlage beim FSV Lamerdingen II.

